우리투자증권은 모바일트레이딩시스템(MTS) '우리WON MTS'에 인공지능(AI) 기반 종목 분석 서비스를 도입했다고 25일 밝혔다.

AI 리포트. 우리투자증권 AD 원본보기 아이콘

'AI 리포트'는 국내외 700여 개 주요 종목에 대해 단순한 정보 나열이 아닌, AI가 데이터를 재구성하고 해석·분석하여 모바일 환경에서도 손쉽게 AI가 제공하는 투자 인사이트를 얻을 수 있는 것이 특징이다. 국내외 증시 개장 및 마감 이후 매일 두 차례 종목별 시세차트와 함께 주목해야 할 이슈와 거래 동향에 대한 종합적인 분석을 제공해 투자자가 이슈 모니터링과 시장 동향 탐색에 소요되는 시간과 노력 대신 신속하고 효율적인 의사결정에 집중할 수 있도록 돕는다.

우리WON MTS 이용자는 '투자정보' 메뉴에서 'AI 리포트' 서비스에 접속해 '최근 거래량이 많은 주식', '고객 거래 HOT 국내주식' 등의 카테고리나, 개별 종목 검색을 통해 종목별 리포트를 확인할 수 있다. 각 리포트는 투자 판단에 필요한 정보를 'AI 요약', '이슈 체크', '거래 동향'의 세 영역으로 구조화해 장중 흐름과 주요 뉴스, 수급 분석을 한눈에 파악할 수 있도록 구성됐다.

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우리투자증권 관계자는 "모바일 환경에서는 정보의 양보다 핵심을 선별하는 능력이 더 중요하다는 점에 초점을 맞췄다"며 "AI 리포트를 통해 종목의 흐름을 빠르게 포착하고 적절한 매매 시점을 판단할 수 있도록 양질의 투자 환경을 제공할 것"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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