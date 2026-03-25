미국이 이란에 1개월 휴전을 제안했다는 소식에 코스피와 코스닥 지수 모두 장 초반 상승세를 보이고 있다.


이날 오전 9시16분 기준 코스피 지수는 전 거래일 대비 162.7포인트(2.93%) 오른 5716.62에 거래되고 있다.

투자 주체별로는 외국인과 기관이 각각 2901억8300만원, 8018억9600만원을 순매수 중이며 개인은 1조1116억2200만원 순매도 중이다.


업종별로는 대부분 강세다. 증권(4.69%)의 상승세가 가장 두드러졌으며, 의료·정밀기기(3.73%), 보험(3.32%), 통신(3.27%), 금융(3.06%), 전기·전자(2.88%), 제약(2.53%) 등에서도 상승세를 보이고 있다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 195,800 전일대비 6,100 등락률 +3.22% 거래량 5,334,588 전일가 189,700 2026.03.25 09:23 기준 관련기사 결국에는 AI 투자 사이클? 지정학적 긴장 완화 이후 대비해야 [굿모닝 증시]美·이란 1개월 휴전 협상에 따른 韓 상승세 전망 韓증시, 불안한 반등…한때 코스피·코스닥 하락 전환 (19만4900원)와 SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 1,028,000 전일대비 42,000 등락률 +4.26% 거래량 1,035,179 전일가 986,000 2026.03.25 09:23 기준 관련기사 결국에는 AI 투자 사이클? 지정학적 긴장 완화 이후 대비해야 SK하이닉스, 美 ADR 상장 돌입…SEC에 등록신청서 제출 [굿모닝 증시]美·이란 1개월 휴전 협상에 따른 韓 상승세 전망 (101만8000원)의 주가가 전일 대비 각각 2.7%, 3.2% 올랐다. 미래에셋증권 미래에셋증권 close 증권정보 006800 KOSPI 현재가 65,300 전일대비 4,200 등락률 +6.87% 거래량 1,088,704 전일가 61,100 2026.03.25 09:23 기준 관련기사 韓증시, 불안한 반등…한때 코스피·코스닥 하락 전환 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 까다로워진 투자 환경...신용미수대환, 추가 투자금 모두 연 5%대 금리로 (5.4%), SK스퀘어 SK스퀘어 close 증권정보 402340 KOSPI 현재가 625,000 전일대비 30,000 등락률 +5.04% 거래량 101,452 전일가 595,000 2026.03.25 09:23 기준 관련기사 중동 전쟁 협상 기대감에…코스피·코스닥 장 초반 상승세 트럼프·중동 쇼크에…코스피, 6.49%↓ 급락마감 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 (4.1%), HD현대일렉트릭 HD현대일렉트릭 close 증권정보 267260 KOSPI 현재가 975,000 전일대비 50,000 등락률 +5.41% 거래량 35,730 전일가 925,000 2026.03.25 09:23 기준 관련기사 "조선업 판 바꾸는 전동화…연구의 답은 상용화에 있다"[K산업, 미래설계자들] 한투운용 'ACE 원자력TOP10', 원자력 ETF 중 6개월 수익률 1위 HD현대일렉, 협력사 안전보건 상생협력 수상 성과 (4%), 삼성생명 삼성생명 close 증권정보 032830 KOSPI 현재가 230,500 전일대비 8,500 등락률 +3.83% 거래량 104,601 전일가 222,000 2026.03.25 09:23 기준 관련기사 금감원 주시하는 '변액보험'…신한라이프·KB라이프 자회사 '미흡' 트럼프·중동 쇼크에…코스피, 6.49%↓ 급락마감 이찬진 금감원장 "지배구조 개선안, 다음 달 발표…오래 안 걸린다" (3.6%), 신한지주 신한지주 close 증권정보 055550 KOSPI 현재가 93,400 전일대비 3,400 등락률 +3.78% 거래량 335,091 전일가 90,000 2026.03.25 09:23 기준 관련기사 트럼프·중동 쇼크에…코스피, 6.49%↓ 급락마감 이찬진 금감원장 "지배구조 개선안, 다음 달 발표…오래 안 걸린다" 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 (3.8%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 close 증권정보 207940 KOSPI 현재가 1,606,000 전일대비 59,000 등락률 +3.81% 거래량 7,849 전일가 1,547,000 2026.03.25 09:23 기준 관련기사 삼성바이오로직스, 美디캣위크 참가…글로벌 수주 활동 진행 "파업 예상손실만큼 돈 달라"…삼성바이오 노조, 파업을 협박 카드로 삼성바이오로직스, MCB·벡터 제작 내재화…CDO 경쟁력 강화 (3.1%) 등은 상승세다. 반면 HD현대중공업 HD현대중공업 close 증권정보 329180 KOSPI 현재가 515,000 전일대비 1,000 등락률 -0.19% 거래량 64,274 전일가 516,000 2026.03.25 09:23 기준 관련기사 트럼프·중동 쇼크에…코스피, 6.49%↓ 급락마감 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 [실전재테크]방산·조선주…중동 포화 속 '수주·마진' 터진다 은 1.3%(7000원) 내린 50만9000원에 거래 중이다.

미국과 이란의 전쟁 협상 기대감에 뉴욕증시가 반등 마감한 가운데 국내 증시도 상승 출발한 24일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 232.45포인트(4.30%) 오른 5,638.20에, 코스닥은 37.27포인트(3.40%) 오른 1,134.16, 원·달러 환율은 26.4원 내린 1490.9원에 거래를 시작했다. 2026.3.24 조용준 기자

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같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 19.42포인트(1.73%) 오른 1140.86에 거래 중이다. 개인이 1102억1800만원 순매수하고 있으며 외국인과 기관은 각각 477억2000만원, 556억7400만원 순매도 중이다.


코스닥 역시 대부분 업종이 상승세다. 전기·전자(3.3%), 비금속(2.95%), 유통(2.96%), 등에서 상승세가 뚜렷하다.


시가총액 상위 종목에서는 삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 1,044,000 전일대비 108,000 등락률 +11.54% 거래량 105,949 전일가 936,000 2026.03.25 09:23 기준 관련기사 최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로...개별 종목은 물론 ETF까지? [특징주]삼천당제약, 장중 '황제주'…6거래일 연속 랠리 중동 전쟁 협상 기대감에…코스피·코스닥 장 초반 상승세 (8.9%)과 에코프로 에코프로 close 증권정보 086520 KOSDAQ 현재가 152,900 전일대비 3,900 등락률 +2.62% 거래량 313,438 전일가 149,000 2026.03.25 09:23 기준 관련기사 韓증시, 불안한 반등…한때 코스피·코스닥 하락 전환 연 5%대 금리로 투자금을 4배까지? 개별 종목은 물론 ETF도 OK! 중동 전쟁 협상 기대감에…코스피·코스닥 장 초반 상승세 (1.6%)의 주가가 각각 전일 대비 상승한 102만원, 15만1400원에 거래 중이다. ISC ISC close 증권정보 095340 KOSDAQ 현재가 249,500 전일대비 11,000 등락률 +4.61% 거래량 61,557 전일가 238,500 2026.03.25 09:23 기준 관련기사 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 유가 충격에 K자형 증시 더 심해진다 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 (7.1%), 에코프로비엠(3.2%), HPSP HPSP close 증권정보 403870 KOSDAQ 현재가 49,950 전일대비 1,200 등락률 +2.46% 거래량 712,992 전일가 48,750 2026.03.25 09:23 기준 관련기사 韓증시, 불안한 반등…한때 코스피·코스닥 하락 전환 변동성 속 저점매수 기회 제대로 살리려면? 4배 투자금을 연 5%대 금리로 '전쟁·유가 쇼크' 코스피, 장 초반 7%대 급락…매도사이드카 발동 (2.7%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 close 증권정보 277810 KOSDAQ 현재가 619,000 전일대비 17,000 등락률 +2.82% 거래량 26,418 전일가 602,000 2026.03.25 09:23 기준 관련기사 반대매매 위기, 투자금 부족...연 5%대 최저금리 주식자금으로 당일 해결 트럼프·중동 쇼크에…코스피, 6.49%↓ 급락마감 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 (2.4%) 등 대부분이 강세를 보이는 가운데 펩트론 펩트론 close 증권정보 087010 KOSDAQ 현재가 314,500 전일대비 12,500 등락률 -3.82% 거래량 68,547 전일가 327,000 2026.03.25 09:23 기준 관련기사 韓증시, 불안한 반등…한때 코스피·코스닥 하락 전환 중동 전쟁 협상 기대감에…코스피·코스닥 장 초반 상승세 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 (4.5%), 우리기술 우리기술 close 증권정보 032820 KOSDAQ 현재가 25,750 전일대비 1,300 등락률 -4.81% 거래량 6,225,710 전일가 27,050 2026.03.25 09:23 기준 관련기사 중동 전쟁 협상 기대감에…코스피·코스닥 장 초반 상승세 기회 잡았다면 제대로 나서야...최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로 韓증시 급락 출발…코스피, 장초반 매도사이드카 발동 (4.2%)은 약세다.

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한편 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 2.2원 내린 1493.0원에 개장했다.


오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
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