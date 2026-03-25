한국예탁결제원 KSD나눔재단은 학교 밖 청소년 지원을 위한 '꿈드림 장학사업' 후원금 6000만원을 한국청소년상담복지개발원에 전달했다고 25일 밝혔다.

이순호 KSD나눔재단 이사장과 서미 한국청소년상담복지개발원 본부장이 24일 한국예탁결제원 부산본사에서 기념사진을 찍고 있다. 한국예탁결제원 AD 원본보기 아이콘

꿈드림 장학사업은 중등연령(13～15세) 장학생에게 중졸 검정고시 합격 시 1인당 최대 100만원, 고등연령(16～18세) 장학생에게는 자립능력 개발을 위한 자격증 취득, 직업훈련 비용 등을 1인당 100만원씩 지원한다.

나눔재단은 2024년부터 전국 '학교밖청소년지원센터' 소속 청소년들을 대상으로 꿈드림 장학생을 선발해 지원해 오고 있으며, 올해도 총 50명의 장학생을 선정했다.

나눔재단은 취약계층 초중고 및 대학생을 위한 꿈이룸 장학, 특성화고 학생을 위한 꿈성장 장학, 학교 밖 청소년을 위한 꿈드림 장학 등 다양한 장학사업으로 우리사회의 미래인재 양성을 지원하고 있다.

한정원 한국청소년상담복지개발원 이사장은 "나눔재단의 지속적인 관심과 지원이 학교 밖 청소년들의 건강한 성장과 자립에 큰 도움이 되고 있다"고 말했다.

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이순호 나눔재단 이사장은 "꿈드림 장학사업을 통해 학교 밖 청소년들이 학업을 지속하고, 자립능력을 카우는 동기가 되어 꿈과 미래를 향해 도전하는 계기가 바란다"고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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