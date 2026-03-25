한국예탁결제원 KSD나눔재단은 학교 밖 청소년 지원을 위한 '꿈드림 장학사업' 후원금 6000만원을 한국청소년상담복지개발원에 전달했다고 25일 밝혔다.


이순호 KSD나눔재단 이사장과 서미 한국청소년상담복지개발원 본부장이 24일 한국예탁결제원 부산본사에서 기념사진을 찍고 있다. 한국예탁결제원

이순호 KSD나눔재단 이사장과 서미 한국청소년상담복지개발원 본부장이 24일 한국예탁결제원 부산본사에서 기념사진을 찍고 있다. 한국예탁결제원

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꿈드림 장학사업은 중등연령(13～15세) 장학생에게 중졸 검정고시 합격 시 1인당 최대 100만원, 고등연령(16～18세) 장학생에게는 자립능력 개발을 위한 자격증 취득, 직업훈련 비용 등을 1인당 100만원씩 지원한다.

나눔재단은 2024년부터 전국 '학교밖청소년지원센터' 소속 청소년들을 대상으로 꿈드림 장학생을 선발해 지원해 오고 있으며, 올해도 총 50명의 장학생을 선정했다.


나눔재단은 취약계층 초중고 및 대학생을 위한 꿈이룸 장학, 특성화고 학생을 위한 꿈성장 장학, 학교 밖 청소년을 위한 꿈드림 장학 등 다양한 장학사업으로 우리사회의 미래인재 양성을 지원하고 있다.

한정원 한국청소년상담복지개발원 이사장은 "나눔재단의 지속적인 관심과 지원이 학교 밖 청소년들의 건강한 성장과 자립에 큰 도움이 되고 있다"고 말했다.

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이순호 나눔재단 이사장은 "꿈드림 장학사업을 통해 학교 밖 청소년들이 학업을 지속하고, 자립능력을 카우는 동기가 되어 꿈과 미래를 향해 도전하는 계기가 바란다"고 밝혔다.


임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
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