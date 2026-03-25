치매 예방 인식 제고 위해 5천만원 지원

에쓰오일은 시니어 두뇌 건강 증진을 위한 생활형 두뇌 훈련 프로그램 제작을 지원한다고 25일 밝혔다.

안와르 알 히즈아지 에쓰오일 CEO. 에쓰오일 AD 원본보기 아이콘

에쓰오일은 노년층의 건강한 삶을 지원하기 위해 OBS경인TV와 협력해 일상에서 쉽게 따라할 수 있는 생활 두뇌 운동 프로그램을 제작한다.

프로그램은 손가락 접기, 틀린 그림 찾기 등 다양한 활동을 통해 인지능력 향상에 도움을 줄 수 있도록 구성된다. 약 7분 분량으로 총 20편이 제작될 예정이다. 해당 프로그램은 OBS 채널을 통해 매주 월요일부터 금요일 오전 7시에 방송되며, 유튜브 등 온라인 채널에도 공개된다.

에쓰오일은 제작된 콘텐츠를 경로당과 요양원 등 노인복지시설에 배포해 보다 많은 시니어가 프로그램을 접할 수 있도록 지원할 계획이다.

AD

이춘배 에쓰오일 부문장은 "고령화 사회에서 건강은 개인의 삶의 질뿐 아니라 사회 전체의 중요한 과제가 되고 있다"며 "앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 통해 지역사회와 함께하는 환경·사회·지배구조(ESG) 경영을 지속적으로 실천해 나가겠다"고 말했다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>