박형준 부산시장 "글로벌 해사법률 중심도시로"

부산해사국제상사법원 설치 확정을 기념하는 시민보고회가 열린다.

부산시(시장 박형준)는 25일 오후 3시 연제구 부산시티호텔 컨벤션홀에서 해사법원설치추진부울경협의회 등 시민단체와 함께 '부산해사국제상사법원 설치 확정 시민보고 및 결의대회'를 개최한다고 알렸다.

행사에 박형준 시장과 부산상공회의소 회장, 지역 국회의원, 시의회 의장, 해사법원설치추진부산울산경남협의회, 학계·법조계·기업·항만 관련 단체 관계자 등 100여명이 참석한다. 법원 설치 확정을 기념하고 글로벌 해사법률 중심도시 도약 의지를 공유할 예정이다.

이번 행사는 법원 설치 추진 경과와 의미를 시민과 공유하고 향후 기대 효과와 추진 방향을 알리기 위해 마련됐다.

부산해사국제상사법원은 민·관·정·학 협력을 바탕으로 추진된 사업이다. 지난달 관련 법률이 국회 본회의를 통과하면서 2028년 3월 1일 개원이 확정됐다.

행사는 추진 경과 보고를 시작으로 주요 인사 축사, 비전 발표, 결의문 낭독, 기념 퍼포먼스 순으로 진행된다. 법원은 영남·호남·제주권 해사민사사건, 해사행정사건, 국제상사사건을 전문적으로 관할한다. 관할 지역은 부산시, 경남, 울산, 대구, 경북, 광주, 전남, 전북특별자치도, 제주특별자치도 등이다.

개원 준비 절차를 거쳐 2028년 3월 1일부터 독립된 사법체계를 기반으로 정식 업무를 시작할 예정이다. 시는 법원 설치가 해양수산부와 해양 공공기관, 해운선사 본사 이전 등과 연계돼 지역경제 활성화에 기여할 것으로 보고 있다. 해양수도 부산 위상 강화 효과도 기대한다.

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박재율 해사법원설치추진부울경협의회 상임대표는 "15년 이상 이어온 민관 협력의 결실"이라며 "해양수도 부산 도약의 계기가 될 것"이라고 말했다.

박형준 시장은 "시민과 지역사회의 지속적인 관심과 노력으로 이뤄낸 성과"라며 "2028년 3월 차질 없는 개원을 위해 관계기관 협력과 전문인력 양성, 기반 조성에 힘을 쏟겠다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



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