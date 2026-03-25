번개장터서 거래 시 쿠폰 100% 증정

번개장터는 국내 멤버십 서비스 해피포인트와 손잡고 중고거래 이용자 혜택을 확대하는 전략적 제휴를 진행한다고 25일 밝혔다.

이번 협업은 '번개장터의 취향소비와 해피포인트의 일상소비를 하나로 묶어 이용자들에게 거래의 즐거움과 실질적 리워드를 제공하기 위해 기획됐다.

'번개장터 X 해피포인트' 행사 이미지. 번개장터 AD 원본보기 아이콘

양사는 오는 29일까지 번개장터 내 판·구매 완료 고객을 대상으로 쿠폰 이벤트를 운영한다. 번개장터 이용자가 상품 판매를 등록하거나 구매를 확정하면, 다음날 앱 접속 시 나타나는 링크를 통해 해피포인트 전용 페이지로 연결된다. 이벤트 참여자에게는 배스킨라빈스, 던킨, 파스쿠찌, 쉐이크쉑 등 매장에서 즉시 사용 가능한 제품 교환권 및 할인 혜택이 100% 확률로 제공된다.

이번 제휴는 트렌드에 민감한 MZ세대와 여성 유저층이 두터운 양사 플랫폼의 특성을 적극 반영했다는 설명이다. 해피포인트 앱 내에도 번개장터의 프리미엄 세컨핸드 서비스인 '에디션원(EDITION.1)' 전용 기획전이 마련됐다. 해당 기획전에서는 루이비통 스피디 25 토트백을 경품으로 내건 럭키드로우와 번개장터 100만 포인트 응모 이벤트 등 플랫폼 간 시너지를 극대화할 다채로운 프로그램이 동시에 펼쳐질 예정이다.

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번개장터 관계자는 "앞으로도 플랫폼의 경계를 허무는 다양한 협업을 통해 번개장터 이용자들이 일상 어디서나 차별화된 즐거움을 경험할 수 있도록 노력할 것"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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