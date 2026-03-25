설 명절 대비 식품업체 수사

온라인 허위·과대 광고 등 식품 관련 법령 위반 여부 중점 점검

대전광역시청 전경(사진=모석봉 기자)

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대전시 특별사법경찰이 지난 1월부터 2월까지 2개월간 식품 제조가공업체 및 건강 기능식품 판매업체 등을 대상으로 기획 수사를 실시해 식품표시광고법 위반 2개소와 식품위생법 위반 3개소 등 총 5개소를 적발했다.


이번 단속은 설 명절 선물용 건강기능식품 판매 증가에 대비해 온라인 허위·과대 광고 등 식품 관련 법령 위반 여부를 중점적으로 점검했다.

이번에 적발된 업소에 대해서는 관련 법령에 따라 수사를 진행 중이며, 위반 내용에 따라 형사처벌과 행정처분을 병행할 예정이다.


아울러 시는 건강기능식품, 한방 액상 차 등 건강 관련 식품 제조업체에 대해 현장점검을 실시하고, 식품표시광고법 및 식품위생법 준수 사항 안내와 계도 활동도 병행했다.

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손석진 대전시 민생사법경찰과장은 "식품 및 건강기능식품 광고에 대한 지속적인 점검과 단속을 통해 소비자의 알권리를 보호하고 안전한 식품 유통 환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.


충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
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