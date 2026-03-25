빙그레 빙그레 close 증권정보 005180 KOSPI 현재가 74,900 전일대비 500 등락률 +0.67% 거래량 7,015 전일가 74,400 2026.03.25 09:41 기준 관련기사 [오늘의신상]더위사냥도 저당·디카페인…빙그레 신제품 출시 "포켓몬빵부터 라면까지 싹 내린대"…다음달 1일부터 바뀌는 가격표 [오늘의신상]복숭아 더한 '닥터캡슐', 빙그레, 유산균 라인업 확대 전 종목 시세 보기 가 로스터리 카페 브랜드 포비와 협업한 '아카페라 포비' 2종을 출시한다고 25일 밝혔다.

빙그레가 25일 출시한 '아카페라 포비' 2종.(사진제공=빙그레) AD 원본보기 아이콘

이번 신제품은 '광화문라떼'와 '플랫화이트' 2종으로 구성됐다. '아카페라 포비 광화문라떼'는 포비의 시그니처 메뉴로 커피 본연의 풍미에 꿀을 더했다. '아카페라 포비 플랫화이트'는 라떼 제품이다.

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빙그레는 서울 주요 오피스 상권을 중심으로 직영 매장을 운영하는 포비와의 협업을 통해 RTD 커피 주요 타깃층인 3040 소비자에게 고품질 컵 커피를 제공할 계획이다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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