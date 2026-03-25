좋은강안병원, ‘어깨 관절의 날’ 건강강좌



조기 진단·생활습관 개선 중요성 강조

좋은강안병원(병원장 허현)은 '어깨 관절의 날'을 앞둔 지난 23일 병원 대강당에서 어깨 질환에 대한 올바른 이해와 조기 치료의 중요성을 알리기 위한 건강강좌를 개최했다.

이날 강좌에서는 정형외과 방진영 과장이 '어깨 질환의 예방과 치료'를 주제로 일상에서 흔히 겪는 어깨 통증의 원인과 치료 방법 등을 중심으로 실질적인 정보를 전달했다.

방 과장은 어깨 통증을 단순 근육통으로 여기고 방치할 경우 증상이 악화할 수 있다고 강조했다. 특히 팔을 들거나 뒤로 돌릴 때 통증이 지속된다면 회전근개 질환이나 오십견 등을 의심해볼 필요가 있으며, 초기에는 수술 없이도 치료가 가능하다고 설명했다.

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이어 "어깨 질환은 일상생활의 불편으로 이어지는 경우가 많아 조기 관리가 중요하다"며 "꾸준한 스트레칭과 생활습관 개선이 예방에 도움이 된다"고 덧붙였다.

'어깨 관절의 날'은 대한견주관절학회가 매년 3월 마지막 주 목요일로 지정한 날로, 어깨 질환에 대한 올바른 정보 제공과 예방, 조기 진단의 중요성을 알리기 위해 운영되고 있다.

좋은강안병원이 '어깨 관절의 날'을 앞둔 지난 23일 병원 대강당에서 어깨 질환에 대한 올바른 이해와 조기 치료의 중요성을 알리기 위한 건강강좌를 개최하고 있다. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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