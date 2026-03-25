시민 체류형 매력적인 골목 조성



골목상권 공동체 30명 이상 소상공인으로 구성된 조직...80%이상 참여해야

대전시가 경기침체와 소비 위축으로 어려움을 겪는 골목상권의 경쟁력 강화를 위해 초기 공동체 발굴부터 상권 성장까지 이어지는 체계적인 지원을 하는 '2026년 골목경제 활성화 사업'을 본격 추진한다. 이와 관련 골목상권 공동체와 골목형 상점가 참여 대상을 모집한다.

최근 온라인 중심 소비 확산으로 오프라인 상권 전반이 위축되는 가운데, 골목상권을 중심으로 한 지역경제 회복과 상권 경쟁력 강화의 필요성이 더욱 커지고 있다.

이에 따라 시는 기존 골목상권 공동체 중심 지원에서 나아가, 올해부터 골목형 상점가까지 지원 대상을 확대해 폭넓은 상권 활성화를 도모할 계획이다. 이를 통해 상인들에게는 매출 증대 기반을 제공하고, 시민들에게는 다시 찾고 싶은 매력적인 골목 환경을 조성한다는 방침이다.

이번 사업의 주요 내용은 ▲골목상권 공동체 발굴·지정 ▲공동체 육성 및 활성화 지원 ▲골목형 상점가 활성화 지원 등이다.

골목상권 공동체는 30명 이상의 소상공인으로 구성된 조직으로, 대표자가 선출되고 상권 내 점포의 80% 이상이 참여해야 한다. 신청 공동체는 3개소가 선정되며, 선정된 공동체는 조직 운영체계 구축, 골목 자원 발굴 등 단계별 역량 강화 프로그램이 지원된다.

이 중 2개 공동체에는 상권 특성에 맞는 활성화 사업 추진을 위해 각각 최대 9000만 원이 지원될 예정이다.

또한 골목형 상점가는 약 5개소를 선정해 상점가 당 최대 6600만 원 규모의 활성화 지원을 실시한다. 지원 내용은 ▲대표메뉴 개발 및 콘텐츠 개선 ▲골목 스토리텔링 기반 브랜드 구축 ▲홍보 및 마케팅 등으로, 상권 특성을 반영한 차별화 전략 수립에 중점을 둔다.

골목상권 공동체는 오는 31일까지, 골목형 상점가는 4월 6일까지 신청할 수 있으며, 평가를 거쳐 4월 중 최종 선정 결과가 발표될 예정이다. 기타 자세한 사항은 대전일자리경제진흥원 누리집(홈페이지)에서 확인할 수 있다.

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박제화 대전시 경제국장은 "온라인 소비 확산과 경기둔화로 어려움을 겪는 골목상권에 실질적인 활력을 불어넣는 것이 무엇보다 중요하다"며 "상인들이 함께 성장할 수 있는 기반을 마련하고, 시민들이 머물고 싶은 매력적인 골목 환경을 조성해 나가겠다"고 말했다.

충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



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