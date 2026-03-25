경기 안산시(시장 이민근)는 지난 24일 신길온천역 주변 나대지에서 시민 500여 명과 함께 '2026년 봄맞이 우리 동네 새단장' 대청소를 진행했다고 25일 밝혔다.

안산시(시장 이민근)가 지난 24일 신길온천역 주변 나대지에서 시민 500여 명과 함께 '2026년 봄맞이 우리 동네 새단장' 대청소를 진행하고 있다. 안산시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 활동은 행정안전부의 '우리동네 새단장' 캠페인과 경기도 '기후행동 기회소득' 사업의 일환으로 전개됐다. 시는 코스모스 꽃씨 파종이 예정된 지역의 무단 투기 쓰레기를 정비해 향후 꽃밭 조성을 위한 기반을 마련했다.

이날 대청소에는 신길동·초지동·원곡동·백운동·선부1동·선부2동·선부3동 등 7개 동 행정복지센터 직능단체 회원을 비롯해 안산시새마을회, 바르게살기운동 안산시협의회, 한국자유총연맹 안산시지회, 로보캅 순찰대, 안산시 자율방재단 등 500여 명이 참여해 청소 활동을 펼쳤다.

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참여자들은 신길온천역 일대에 방치된 생활쓰레기와 불법투기 폐기물을 수거하며, 시민의 힘으로 깨끗한 도시환경을 조성하는 데 힘을 보탰다.

이민근 안산시장이 지난 24일 신길온천역 주변 나대지에서 시민 500여 명과 함께 '2026년 봄맞이 우리 동네 새단장' 대청소를 진행하고 있다. 안산시 제공 원본보기 아이콘

이민근 안산시장은 "새봄을 맞아 '우리동네 새단장'에 함께해 주신 시민 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "시민들의 손길로 깨끗하게 정비된 이 공간이 앞으로 아름다운 코스모스 꽃밭으로 조성돼, 안산을 찾는 많은 분들에게 밝고 쾌적한 도시 이미지를 전할 수 있기를 기대한다"고 말했다.

안산=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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