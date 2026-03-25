기아 '피파' 공식 후원

'세계인의 축제' 브랜드 경험으로 활용

기아 기아 close 증권정보 000270 KOSPI 현재가 160,800 전일대비 2,900 등락률 +1.84% 거래량 313,187 전일가 157,900 2026.03.25 09:39 기준 관련기사 기아 'EV9 GT', 獨 전기차 비교 평가서 볼보 'EX90' 압도 기아, 오토랜드 광주 개관…"첨단기술 직접 체험" 기아, 행정안전부와 지방소멸 위기 대응 나서…"신선식품 접근성 개선" 전 종목 시세 보기 는 '피파(FIFA) 월드컵 2026'을 기념하기 위해 세계 축구 팬들을 위한 국가별 디스플레이 테마를 출시한다고 25일 밝혔다.

'피파 월드컵 2026' 기념 대한민국 디스플레이 테마. 기아 AD 원본보기 아이콘

지난해 12월 공개한 '피파 월드컵 2026 글로벌 디스플레이 테마'에 이어 추가로 공개하는 국가별 테마는 대한민국을 포함해 월드컵 개최국인 캐나다, 멕시코, 미국을 비롯한 본선 진출국 등 15개 국가로 구성됐다.

국가를 대표하는 고유 색상을 적용해 차량 디스플레이가 응원 국가의 분위기를 연출하고, 더욱 풍부한 개인화 환경을 제공해 기아 고객만이 누릴 수 있는 차별화된 경험을 선사한다.

기아는 기념 디스플레이 테마가 기아의 월드컵 브랜드 메시지 '영감은 우리 모두를 연결합니다'를 현실로 구현한 매개체로 차 안에서 월드컵을 즐기는 또 다른 방식을 제공한다고 설명했다.

국가별 디스플레이 테마는 기아 커넥트 스토어에서 무료로 다운로드할 수 있으며 ccNC 인포테인먼트 시스템이 적용된 차량에서 8월 31일까지 이용할 수 있다.

'피파 월드컵 2026' 기념 미국 디스플레이 테마. 기아 원본보기 아이콘

'피파 월드컵 2026' 기념 캐나다 디스플레이 테마. 기아 원본보기 아이콘

기아는 이번 주에 열리는 '기아 오피셜 매치 볼 캐리어컵 2026'에 출전하는 유소년 선수들을 응원하기 위한 '피파 월드컵 2026 49번째 팀 디스플레이 테마'도 함께 선보인다.

월드컵 본선에 진출한 48개국 팀 외에 유소년 선수들로 꾸려진 49번째 팀이라는 뜻이 담긴 '49번째 팀 테마'는 이번 월드컵에서 경기 시작 전 공인구를 심판에게 전달하고 선수진과 함께 입장하는 '오피셜 매치 볼 캐리어(OMBC)'에 참가하는 어린이들로 꾸린 팀을 상징하는 테마다.

기아는 FIFA의 공식 후원사로서 'OMBC 어린이 선발 프로그램', 'OMBC컵' 개최 등 유소년 선수들의 꿈을 응원하고 도전과 교류를 통한 글로벌 화합을 실현해 나갈 계획이다.

AD

'피파 월드컵 2026' 기념 49번째 팀' 디스플레이 테마. 기아 원본보기 아이콘

김민수 기아 고객경험본부장 부사장은 "국가별 디스플레이 테마는 기아가 월드컵 공식 파트너로 세계 축구 팬들과 함께 월드컵의 열정을 나누고자 제작한 특별한 디지털 선물"이라며 "'영감은 우리 모두를 연결한다'라는 브랜드 메시지의 정수를 담은 월드컵 테마를 꼭 경험해 보시기를 바란다"고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>