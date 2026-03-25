시, 종량제봉투 공급 안정화 대책 추진

안정적 공급체계 유지 총력…"사재기 자제 당부"

경기 파주시는 최근 중동 정세 불안으로 종량제봉투 원료 수급에 대한 불확실성이 커짐에 따라 종량제봉투 공급 안정화 대책을 추진하고 있다.

파주시청 전경. 파주시 제공 AD 원본보기 아이콘

현재 종량제봉투 생산이 중단된 상황은 아니나, 수요 급증과 원료 추가 확보 지연이 동시에 발생할 경우 재고가 빠르게 소진될 가능성이 있어 시는 관련 동향을 예의주시하고 있다.

시는 현재 확보된 원료를 최대한 효율적으로 사용할 수 있도록 생산 일정과 물량을 조정하고 있으며, 재고를 안정적으로 확보하고 특정 업체에 대한 의존도를 낮추기 위해 제작업체 다변화와 추가 발주를 함께 검토하고 있다. 이를 통해 종량제봉투 공급 차질을 최소화하고 안정적인 수급 체계를 유지해 시민 불편이 발생하지 않도록 한다는 방침이다.

아울러 파주시는 종량제봉투 가격 인상 계획이 없다고 거듭 강조했다. 일부 업소에서 향후 가격 상승을 우려해 종량제봉투를 대량으로 확보하려는 움직임이 있을 수 있으나, 이는 불필요한 대응이며, 오히려 수급 불안과 유통 혼선을 초래할 수 있다는 설명이다.

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파주시 관계자는 "시는 종량제봉투 가격 인상 계획이 없으며, 공급 안정에 중점을 두고 생산 및 발주 상황을 지속적으로 점검하고 있다"라며 "파주시민이 종량제봉투를 안정적으로 사용할 수 있도록 공급 관리에 최선을 다하겠다. 가격 인상 계획이 없는 만큼 필요 이상의 구매는 자제해달라"고 당부했다.

파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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