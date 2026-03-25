22개 금고·89개 지점 참여… 소상공인 금융접근성 강화



업체당 최대 1억원 보증한도… 150억원 규모 보증공급

경기 둔화의 그늘 속에서 버티는 소상공인을 위해 울산시와 새마을금고가 손을 잡았다.

시는 25일 오후 3시 시청 본관 2층 대회의실에서 새마을금고와 '소상공인 경영안정자금 융자지원 협약'을 체결한다.

이번 협약은 소상공인 경영안정자금 취급 금융기관을 기존 10곳에서 11곳으로 늘려 금융 접근성을 높이기 위해 마련됐다.

협약식에는 김두겸 울산시장을 비롯해 김선곤 새마을금고중앙회 울산·경남지역본부장, 박부환 울산 새마을금고 통합이사장협의회장을 포함한 지역 내 22개 새마을금고 이사장, 울산신용보증재단 김용길 이사장 등이 참석해 지역 상생의 뜻을 모은다.

행사에서는 협약 체결과 함께 출연금 전달, 기념촬영 등이 진행될 예정이다.

이번 협약으로 지역 내 22개 새마을금고, 89개 지점이 새롭게 자금 취급에 참여하게 된다. 이에 따라 소상공인들은 보다 가까운 금융창구에서 편리하게 자금을 이용할 수 있게 될 전망이다.

또 새마을금고중앙회와 지역 금고는 총 10억원을 특별출연하고, 이를 재원으로 울산신용보증재단이 150억원 규모의 특례보증을 운용한다.

특히 업체당 최대 1억원의 보증한도를 설정하고, 보증비율 100% 적용에 따른 금리 우대 혜택을 제공해 담보력이 부족한 소상공인의 금융 이용 부담을 크게 완화시킬 것으로 기대된다.

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울산시는 이번 협약이 소상공인의 경영 안정은 물론 지역 밀착형 금융지원 체계 구축에도 기여할 것으로 보고 있다.

김두겸 시장은 "이번 협약은 소상공인의 금융 접근성을 높이고 경영 부담을 완화하기 위한 지원책"이라며 "앞으로도 지역 금융기관과 협력해 체감도 높은 금융지원 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다"라고 말했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



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