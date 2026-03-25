파주 경제자유구역 최종 지정 위한 바이오산업 미래 조망

경기 파주시는 오는 4월 2일 오후 2시 서울 중구 한국프레스센터 국제회의장에서 '2026 파주 경제자유구역 바이오 컨퍼런스'를 개최한다.

파주시가 오는 4월 2일 오후 2시 서울 중구 한국프레스센터 국제회의장에서 '2026 파주 경제자유구역 바이오 컨퍼런스'를 개최한다. 파주시 제공 AD 원본보기 아이콘

파주시가 주최하고 한국제약바이오협회가 후원하는 이번 행사는 파주경제자유구역 지정을 추진하고 있는 파주시가 핵심 전략 산업으로 구상 중인 바이오산업 분야의 국제 협력 기반을 확대하고 투자 유치 가능성을 모색하기 위해 기획됐다.

바이오산업의 최신 기술 동향과 미래 발전 방향을 공유하고 국내외 바이오 기업 및 연구기관 간 협력망을 확장할 수 있는 절호의 기회가 될 수 있다는 점에서 관련 업계에서도 비상한 관심을 보이고 있다. 시에 따르면, 국내 바이오 관련 기업과 연구기관, 투자자, 산업 관계자 등 250여 명이 행사에 참석할 전망이다.

기조강연에는 마이클 림 스탠퍼드 의과대학 신경외과학과 교수(학과장)를 비롯해 김재경 한국과학기술연구원 수리과학과 교수, 이상민 포항공과대학교 화학공학과 교수가 연사로 참여한다.

이어지는 토론에서는 '제약·바이오 산업과 인공지능(AI) 융합의 현재와 미래'를 주제로 산학연 전문가들이 참여해 바이오산업의 기술 혁신 방향과 국제 협력 전략에 대해 심도 있는 논의를 진행한다.

행사 현장에서는 기업 간 교류와 기업과 투자사 간 협력 기회를 확대하기 위한 업무 협력망 형성 프로그램도 함께 운영될 예정이다.

파주시 관계자는 "이번 행사는 국제 바이오산업의 최신 흐름을 공유하고 기업과 연구기관 간 협력 기반을 확대하는 의미 있는 자리가 될 것"이라며 "앞으로도 바이오산업 생태계 조성과 투자유치를 통해 파주 경제자유구역이 첨단 산업의 새로운 성장 거점으로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.

행사 참석을 희망하는 바이오 기업 및 기관은 홍보물에 게재된 정보 무늬(QR코드) 또는 공식 인스타그램 내 사전 신청 온라인 주소를 통해 참여 신청이 가능하다.

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한편, 파주시는 지난해 4월 경기경제자유구역 추가 지정 후보지로 선정됐으며 올해 중으로 경제자유구역 지정을 위한 요건을 갖춰 산업통상부에 경제자유구역 최종 지정을 신청할 계획이다.

파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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