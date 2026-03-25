스카이월드와이드, AI 바우처 공급기업 선정…"그래프 DB로 AX 확산 본격화"

지식 그래프 기반 하이브리드 AI 에이전트 및 데이터베이스(DB) 솔루션 기업 스카이월드와이드( SKAI SKAI close 증권정보 357880 KOSDAQ 현재가 4,050 전일대비 95 등락률 -2.29% 거래량 680,435 전일가 4,145 2026.03.25 09:02 기준 관련기사 SKAI인텔리전스, 엔비디아 GTC 2026에서 '리테일 판 바꾸는 디지털 트윈' 공개 베일 벗는 '엔비디아 GTC 2026'…구글·MS 등 각축전 속 공식 파트너 'SKAI인텔리전스' 주목 SKAI인텔리전스, LVMH와 함께 GTC 2026 공식 세션 발표 전 종목 시세 보기 )가 정부 주도의 인공지능 전환(AX) 확산 사업에 본격 참여한다.

스카이월드와이드는 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원(NIPA)이 추진하는 '2026년 AI 바우처 지원사업'의 공급기업으로 최종 선정됐다고 25일 밝혔다.

AI 바우처 지원사업은 인공지능 도입이 필요한 중소·중견기업과 의료기관, 소상공인 등을 대상으로 정부가 비용을 지원하는 프로그램이다. 수요기업이 AI 솔루션을 도입하면, 공급기업이 검증된 기술과 서비스를 제공하는 방식으로 운영되는 대표적인 AI 확산 정책이다.

이번 선정에 따라 스카이월드와이드는 공공을 비롯해 금융, 제조, 유통 등 다양한 산업군을 대상으로 AI 기반 데이터 분석과 데이터 중심 의사결정 혁신, 지식 검색 및 문서 자동화, 관계 데이터 시각화 및 탐색, 사용자 중심 워크플로우 등 다양한 솔루션을 제공할 계획이다.

특히 회사는 국내 유일 그래프 데이터베이스(Graph DB) 기술 특허를 기반으로 지식 그래프와 Hybrid RAG(검색증강생성)를 결합한 차세대 AI 에이전트 솔루션 '온토비아(ONTOVIA)'를 핵심으로 내세운다.

온토비아는 스카이월드와이드가 자체 개발한 솔루션으로, Graph RAG와 Vector RAG를 결합한 Hybrid 구조를 통해 대형언어모델(LLM)에서 발생하는 환각(hallucination) 문제를 최소화하는 데 강점을 지닌다. 국내 유일의 독자 GDB 기술을 바탕으로 구현된 K-Hybrid AI 에이전트 솔루션이라는 점도 특징이다.

이와 함께 스카이월드와이드는 PostgreSQL 기반 Core Level 기술이 적용된 관계형 DBMS '아젠스SQL(AgensSQL)'과 RDB와 GDB를 동시에 처리할 수 있는 엔터프라이즈급 Cross Model DBMS '아젠스그래프(AgensGraph)' 등 총 3종의 AI DB 솔루션을 통해 사용자 편의성과 효율성, 보안성을 동시에 제공하고 있다.

신재혁 스카이월드와이드 대표는 "AI 바우처 사업은 단순한 기술 공급을 넘어 실제 현장에서 활용 가능한 AI 확산에 중요한 역할을 한다"며 "국내 유일 그래프 DB 특허 기술이 적용된 온토비아를 통해 관계형 데이터 기반 의사결정과 사용자 중심 업무 혁신을 지원하고, 공공과 민간 전반의 AI 전환 가속화를 이끌어 나가겠다"고 말했다.

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한편 스카이월드와이드는 이달 30일까지 AI 바우처 사업을 통해 AI 도입을 원하는 국내 중소·중견기업과 의료기관, 소상공인 등을 대상으로 수요기업 모집을 진행 중이다. 이를 계기로 공공뿐 아니라 금융·제조·유통 등 민간 영역까지 아우르는 AI 사업 확장 전략을 본격화할 계획이다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



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