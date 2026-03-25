RIA로 ETF 투자 어떻게…삼성운용, 가이드북 발간

운용사 최초 RIA ETF 투자 가이드북

RIA에 담을 추천 ETF 제시

삼성자산운용은 국내시장 복귀계좌 'RIA'에 대한 정확한 정보와 ETF 활용법을 담은 'Kodex RIA 투자 가이드북'을 발간했다고 25일 밝혔다.

삼성운용에 따르면 'Kodex RIA 투자 가이드북'은 RIA 제도를 효과적으로 이해하고 이를 ETF 투자 전략까지 연결할 수 있도록 돕는데 집중했다. 가이드북은 Kodex 홈페이지에서 누구나 다운로드 할 수 있다.

RIA는 외환시장 안정화 및 국내 자본시장 활성화를 지원하기 위해 해외 주식 매도 후 국내 주식 등에 1년 이상 투자 시 해외 주식 양도소득세를 50%부터 최대 100%까지 감면해주는 세제 혜택이 있는 계좌다. 국내 자본시장 활성화와 개인 투자자의 자산 형성을 지원하기 위해 도입됐다. 최근 국내 증시가 기업 실적 개선과 정책 변화 속에 재평가 흐름을 나타내는 가운데 RIA 제도에 대한 투자자 관심도 점차 확대되고 있다는 평가다.

가이드북 1부 'RIA 인사이트'에서는 ▲RIA 제도의 이해와 구조 ▲RIA에 주목하는 이유를 담았다. 2부 'RIA를 활용한 Kodex ETF 투자전략'에서는 ▲RIA 추천 Kodex ETF 11종 ▲RIA 투자 가능 Kodex ETF 목록을 정리했다. 부록에는 RIA 투자자들을 위한 핵심 Q&A를 수록해 실전 활용도를 높였다.

특히 대표지수, 반도체, 로봇, 전력, 조선·방산·원자력, 월배당 등 주요 투자 키워드를 중심으로 RIA 추천 Kodex ETF 11종의 투자 전략을 제시한 점이 핵심이다. 테마별로 산업의 현황과 투자 포인트를 함께 설명하고, 이를 기반으로 ETF를 활용한 투자 아이디어를 제공해 투자자가 시장 흐름에 맞는 전략을 수립할 수 있도록 했다. 또한 RIA 계좌에서 투자 가능한 Kodex ETF 목록을 함께 제시해 투자 목적과 성향에 맞는 상품을 알려 주고, 투자 과정에서 발생하는 궁금증을 정리한 핵심 Q&A도 담았다.

26일 오후 6시에는 투자자들을 대상으로 RIA 투자 웹세미나를 진행할 계획이다. 이 웹세미나에서는 RIA 제도에 대한 자세한 설명과 함께 RIA를 활용한 ETF 투자 전략을 상세히 소개할 예정이다. 시청자 중 추첨을 통해 가이드북 실물 책자(100명), 배달의 민족 2만원권(20명), 스타벅스 아메리카노 쿠폰(30명)을 제공한다.

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김도형 삼성자산운용 ETF컨설팅본부장은 "RIA 제도는 절세와 자산관리를 동시에 고려할 수 있는 새로운 투자 수단"이라며 "이번 가이드북을 통해 투자자들이 RIA 제도를 쉽게 이해하고 ETF를 활용한 투자 전략을 수립하는 데 도움이 되기를 기대한다"고 전했다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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