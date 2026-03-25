엔씨소프트의 인공지능(AI) 조직 NC AI가 현실 세계의 시공간을 이해하고 시뮬레이션할 수 있는 피지컬 AI 기술을 금융 현장에 도입한다.

NC AI가 24일 신한금융그룹과 디지털 트윈 및 VLA 기반 기술의 금융 영역 적용을 위한 전략적 업무협약을 체결했다. 왼쪽부터 NC AI 김민재 CTO, 이연수 대표, 신한금융지주회사 최혁재 AX디지털부문장, 한동영 본부장. NC AI. AD 원본보기 아이콘

NC AI는 24일 신한금융그룹과 디지털 트윈 및 시각언어행동(VLA) 기반 기술을 금융 영역에 적용하기 위한 전략적 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

양사는 현실 세계를 깊이 이해하고 상호작용하는 월드모델 기반의 혁신 기술을 금융 현장에 실질적으로 구현할 방안을 다각도로 모색할 방침이다. 이를 위해 ▲디지털 트윈 및 VLA 모델 기반의 협력과제의 공동 발굴 및 기획 ▲영상 데이터 기반 분석, 활용에 대한 기술 및 제도적 적용 가능성 검토 등을 공동 추진한다.

세부적으로는 영업점을 방문하는 고객의 환경을 개선하는 것을 주요 과제로 다룬다. 이를 위해 현장과 영상 데이터를 토대로 고객의 이용 패턴, 대기 시간, 운영 흐름을 분석할 예정이다. 디지털 트윈으로 구현된 가상환경 내에서 창구 배치나 키오스크 구성 등도 시뮬레이션한다.

NC AI는 월드모델 기술을 바탕으로 제조, 국방, 금융 등 산업 현장으로 피지컬 AI를 확장할 계획이다.

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이연수 NC AI 대표는 "이번 협약을 기점으로 금융 환경의 혁신을 이끌고, 국가 주요 산업 현장의 패러다임을 뒤바꾸는 글로벌 피지컬 AI 선도 기업으로 도약하겠다"고 했다.

이은서 기자 libro@asiae.co.kr



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