전국 2865개 사업장 긴급 점검

절단 및 열처리 등 위험 공정 보유 사업장 집중 타깃

50인 미만 영세 사업장, 맞춤형 화재 안전 컨설팅

정부가 74명의 사상자를 낸 대전 대덕구 안전공업 화재와 같은 사고를 막기 위해 전국 금속가공 사업장 긴급 안전 점검에 나선다.

25일 소방청은 고용노동부, 국토교통부 및 각 지자체 등과 합동 점검반을 편성해 오는 30일부터 4월 17일까지 전국 2865개 금속 가공 사업장을 대상으로 '관계기관 합동 긴급 안전점검'을 실시한다고 밝혔다. 자동차 부품 제조업 등 26개 유사 업종 1만 4000여개 사업장 중 절단과 단조 및 열처리 등 화재 위험 공정을 보유한 곳을 표본으로 선정했다.

합동 점검반은 금속 분진 등으로 인한 화재 위험성이 높은 집진기 관리 상태와 주기적 청소 여부, 공장 내 전기설비의 안전관리 실태를 면밀히 확인할 예정이다. 지정된 장소가 아닌 곳에서 무허가로 위험물을 제조·저장·취급하는 행위는 없는지도 들여다본다.

또한 최종 건축 도면과 대조해 화재 시 연소 확대의 주원인이 될 수 있는 불법 증축 및 무단 구조 변경 여부도 점검한다. 비상구 폐쇄, 복도 내 물건 적치 등 화재 발생 시 근로자들의 신속한 대피를 방해하는 피난 및 방화시설 훼손 행위는 없는지도 면밀히 살펴볼 방침이다.

소방청은 단속 및 점검과 더불어 현장 관리자와 작업자들의 실질적인 재난 대응 역량을 높이기 위한 안전교육도 함께 실시한다.

화재 발생 초기 대처법과 올바른 119 신고 요령 등을 지도하며, 특히 50인 미만 소규모 사업장에 대해서는 단순 적발을 넘어 실질적인 시설 개선을 돕는 화재 안전 컨설팅을 적극적으로 병행할 방침이다.

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김승룡 소방청장은 "금속가공 공장 등 산업시설에서의 화재는 자칫 대규모 인명피해로 이어질 수 있는 만큼 철저한 사전 예방이 무엇보다 중요하다"면서 "이번 관계기관 합동 긴급 점검을 통해 현장의 사각지대를 빈틈없이 살피고, 근로자들이 안심하고 일할 수 있는 안전한 산업 환경을 조성하는 데 총력을 다하겠다"고 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr



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