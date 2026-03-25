이란 이슬람혁명수비대, 트럼프 조롱 영상 올려

"기만적인 美 대통령…심리전 낡을대로 낡아"

트럼프 "이란이 선물 줬다" 협상 진척 시사

이란에서 '정부 위의 정부'로 통하는 이슬람혁명수비대(IRGC)가 도널드 트럼프 미국 대통령을 조롱하는 영상을 공개했다.

이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 도널드 트럼프 미국 대통령을 조롱하는 영상을 공개했다. 텔레그램 AD 원본보기 아이콘

23일(현지시간) IRGC가 텔레그램에 공개한 영상을 보면, 한 남성이 미사일 몸체에 트럼프 대통령을 조롱하는 합성 사진을 붙인다. 이 사진에서 트럼프 대통령은 "호르무즈 열게 좀 도와줘"라는 문구가 적힌 손팻말을 들었다. 아래에는 '어리석은 트럼프'라는 해시태그(#)도 붙었다. 이어지는 장면에는 미사일이 불을 뿜으며 목표물을 향해 발사되는 모습이 담겼다.

영상을 올린 날은 트럼프 대통령이 미국 언론과의 인터뷰에서 "이란과 협상 중"이라고 밝힌 날이다. 트럼프 대통령은 지난 21일 "이란이 48시간 이내에 호르무즈 해협을 개방하지 않을 경우 이란 내 발전소를 초토화하겠다"며 으름장을 놓았으나, 시한 마감일인 이날 약 36시간 만에 자신의 발언을 철회하고 협상 사실을 입장을 공개했다. 트럼프 대통령은 "이란과 중동 전쟁 해결을 위한 생산적 대화를 하고 있다"며 "국방부에 이란 발전소·에너지 시설 공격을 5일간 유예하라고 지시했다"고 말했다.

그러나 트럼프 대통령 발언 이후 이란 외무부 대변인은 국영 IRNA 통신을 통해 "강요된 전쟁이 계속된 지난 24일 동안 미국과 어떤 협상이나 대화도 없었다"고 밝혔다. 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장 사회관계망서비스(SNS)에 "미국과 어떤 협상도 없었다. 가짜뉴스"라고 반박했다. 이란 매체들 사이에서는 "트럼프의 후퇴" 또는 "시간 벌기"라는 평가가 나왔다. 미국 언론에서도 '타코(TACO·Trump Always Chickens Out·트럼프는 항상 막판에 발을 뺀다)'가 재연되고 있다는 평가가 나온다.

트럼프 대통령은 24일 이란 전쟁 상황과 관련해 "그들이 우리에게 선물을 줬다"고 주장했다. AP연합뉴스 원본보기 아이콘

이런 상황에서 IRGC는 트럼프 대통령을 조롱하는 영상을 올린 것이다. IRGC는 이후에도 77차 공격 영상을 올리며 "기만적인 미국 대통령의 모순된 행태는 우리로 하여금 전쟁 전선과 적대 세력에 대한 전투 지속에서 한순간도 방심하게 만들지 못한다"며 "트럼프의 심리전은 이미 낡을 대로 낡았다"고 했다.

IRGC는 이번 공격에 사거리 약 700~1000㎞의 액체연료 추진 '키암' 탄도미사일과 사거리 약 700~750㎞의 고체연료 추진 '줄피카르' 탄도미사일을 사용했다고 밝혔다. 그러면서 "적대 세력의 군사시설을 겨냥해 아랍에미리트(UAE) 알다프라, 이라크 빅토리아, 바레인 제5해군함대, 사우디 프린스 술탄 등 중동 지역 내 여러 미군 기지들을 공격했다"고 주장했다.

AD

한편 트럼프 대통령은 24일 이란 전쟁 상황과 관련해 "그들이 어제 놀라운 일을 했다. 사실, 그들은 우리에게 선물을 줬다"며 협상에 진척이 있음을 시사했다. '선물'이 어떤 것을 의미하느냐는 물음에는 "핵과 관련된 것은 아니었다. 석유·가스와 관련된 것이었다"고 답했다. 또 "우리는 그들의 지도부를 모두 죽였다. 이제 우리는 (이란에서) 새로운 집단을 갖게 됐다"며 "우리가 실제로 정권을 교체한 것이다. 이것은 정권의 변화"라고 주장했다.

김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>