LG유플러스 LG유플러스 close 증권정보 032640 KOSPI 현재가 15,670 전일대비 400 등락률 +2.62% 거래량 84,185 전일가 15,270 2026.03.25 09:00 기준 관련기사 "그룹 시너지가 AIDC 경쟁력"…홍범식, AI 중심 전환 강조 이찬진 금감원장 "지배구조 개선안, 다음 달 발표…오래 안 걸린다" "투자하고 싶어도 자료가 없다" 코스닥 80% 보고서 '0건'…정보 양극화 심화 전 종목 시세 보기 는 현대카드의 디지털 문화 콘텐츠 플랫폼인 '현대카드 다이브(DIVE)'와 협업해 디지털 콘텐츠 라인업을 강화한다고 25일 밝혔다.

LG유플러스는 지난해 10월부터 통합 앱 유플러스원(U+one)에서 디지털 콘텐츠 채널인 플러스 메뉴를 운영하며 매주 다양한 콘텐츠를 업로드하고 있다.

LG유플러스는 현대카드의 디지털 문화 콘텐츠 플랫폼인 '현대카드 다이브(DIVE)'와 협업해 디지털 콘텐츠 라인업을 강화한다고 25일 밝혔다. LG유플러스 직원이 현대카드 스토리지에서 양사의 전시를 소개하고 있다. LG유플러스 AD 원본보기 아이콘

LG유플러스는 그동안 직접 기획한 콘텐츠로 플러스를 운영했지만, 보다 풍성한 콘텐츠를 제공하기 위해 현대카드 다이브와 협업하게 됐다고 설명했다. 플러스 메뉴에 올라오는 디지털 콘텐츠는 가입한 통신사와 무관하게 즐길 수 있다.

이번 협업을 기념으로 LG유플러스와 현대카드 DIVE는 양사 고객들을 위한 프로모션도 준비했다. 다음 달 17일까지 플러스 메뉴에서 현대카드 DIVE 콘텐츠를 3개 이상 보고 내 취향에 맞는 하나의 콘텐츠를 선정해 응모하면 경품을 선물한다. 오프라인 혜택으로는 이달 말까지 서울 용산구 현대카드 스토리지에서 열리는 도널드 저드의 전시 티켓을 무료로 제공한다.

현대카드의 디지털 문화 콘텐츠 플랫폼인 현대카드 다이브에서도 LG유플러스의 기획 전시 '권오상의 Simplexity: AI, 인간 그리고 예술'을 만날 수 있다. 현대카드 다이브 앱에서 해당 전시 페이지에 좋아요를 누르고 일상비일상의틈by U+에 방문하면 권오상 작가의 작품 오브제 키링 제작 기회와 방문 인증을 한 고객에게는 추첨을 통해 전시 관련 향초를 선물한다.

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김원기 LG유플러스 디지털CX트라이브장(담당)은 "현대카드 다이브와의 협업으로 LG유플러스 고객들에게 차별화된 콘텐츠와 혜택을 드릴 수 있어 기쁘다"면서 "앞으로 여러 아티스트·기업과의 협업으로 통신 시장에서의 차별화를 더욱 강화하겠다"고 말했다.

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



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