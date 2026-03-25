트리플 살균 시스템 적용

주요 세균 99% 살균

청호나이스가 위생 기능과 세정 기능을 강화한 살균 리모컨 비데 'B700'을 출시했다고 25일 밝혔다.

청호나이스 살균 리모컨 비데 ‘B700’. 청호나이스 AD 원본보기 아이콘

살균 리모컨 비데 B700은 노즐과 유로, 도기까지 관리하는 '트리플 살균 시스템'을 적용해 위생 관리 기능을 강화한 것이 특징이다. 12시간 단위로 자동 살균 기능이 작동해 매일 새로운 비데를 사용하는 것처럼 비데 내부를 관리할 수 있고 대장균·살모넬라균·녹농균 등 주요 세균을 99% 살균한다.

노즐은 부식과 오염에 강한 풀 스테인리스 소재를 적용해 위생적인 사용이 가능하며, 사용 전후로 자동 세척돼 언제나 깨끗한 상태를 유지할 수 있다. 비데 커버 끝부분에는 위생 핸들을 탑재해 제품 사용의 마지막 단계까지 위생적으로 관리할 수 있도록 했다.

사용자 편의를 고려한 다양한 세정 기능도 갖췄다. 노즐이 360도 회전하는 '3Way 노즐 시스템'을 통해 ▲일반 세정 ▲미스트 세정 ▲에어미스트 세정 등 세 가지 물살을 선택할 수 있다. 공기를 혼합해 부드러운 물살을 구현한 '공기 방울 세정'과 전후좌우로 움직이는 '강력 무브 세정'은 사용자에게 부드럽고 입체적인 세정 경험을 제공한다.

따뜻한 에어미스트 물살이 분사되는 '원터치 좌욕 모드' 기능도 돋보인다. 워밍업, 집중 케어, 마무리 단계로 구성된 프로그램은 항문 주변을 부드럽고 넓게 3분간 세정해 청결 관리와 혈액 순환에 도움을 준다.

이외에도 사용 편의성을 고려한 기능을 적용했다. 프리미엄 리모컨을 통해 주요 기능을 직관적으로 조작할 수 있으며 '사용자 모드' 지원으로 개인 취향에 맞게 수압 세기·온수·온좌·건조·노즐 위치 등을 설정할 수 있다. 또 '본체 IPX5, 리모컨 IPX7 생활 방수' 등급 설계로 욕실 환경에서 물청소 걱정 없이 안심하고 사용할 수 있다.

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청호나이스 관계자는 "살균 리모컨 비데 B700은 위생 관리와 세정 기능을 동시에 강화해 비데 사용 만족도를 높이고 쾌적한 욕실 환경을 제공하는 제품"이라며 "앞으로도 기능은 물론 고객의 생활 편의성을 높이는 다양한 제품을 선보일 것"이라고 말했다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



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