나트랑행 비행기서 응급조치

국민신문고 칭찬 글 이어져

티웨이항공 티웨이항공 close 증권정보 091810 KOSPI 현재가 1,130 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,121 2026.03.25 개장전(20분지연) 관련기사 티웨이항공 화물 사업 급성장… 2년새 2.3배 ↑ 티웨이항공, 독일 상용 고객 유치 시동… 4자 MOU 체결 [특징주]중동 전쟁 끝나나…유가 하락 소식에 항공주 ↑ 전 종목 시세 보기 객실 승무원들이 비행 중에 발생한 응급 상황에서 신속하고 체계적인 대응으로 승객의 소중한 생명을 지켜낸 사실이 25일 전해졌다.

티웨이항공 비행기. 티웨이항공 AD 원본보기 아이콘

티웨이항공에 따르면 지난 2일 인천을 출발해 베트남 나트랑으로 향하던 티웨이항공 TW033편 기내에서 한 승객이 갑작스럽게 의식을 잃고 쓰러지는 긴박한 상황이 발생했다. 즉시 상황을 인지한 티웨이항공 승무원은 기장에게 보고 후 의료인을 찾는 '닥터페이징' 방송을 실시하며 동시에 환자 상태 확인에 나섰다.

티웨이항공 승무원들은 해당 승객을 기내 후방 공간으로 신속히 이동시키고 산소 공급 장치를 연결하는 등 응급 조치를 시행했다. 동시에 기내에 탑승 중이던 간호사 승객의 협조를 얻어 환자의 상태를 정밀하게 파악하였으며, 기장 및 지상 의료 지원팀과의 실시간 소통을 통해 비상 의료 키트를 개방하고 생리식염수 투여 등 적극적인 관리를 이어갔다.



승무원들의 발빠른 대응과 기내 탑승객의 헌신적인 협조로 승객의 혈압은 점차 안정됐고, 얼마 지나지 않아 의식을 회복할 수 있었다.

당시 현장에서 도움을 주었던 간호사 승객은 "승무원들의 신속하고 체계적인 대응 덕분에 위급할 수 있었던 상황이 무사히 마무리됐다"며 "승객의 생명을 위해 최선을 다한 승무원들의 헌신적인 모습에 깊은 인상을 받았다"는 내용을 국민신문고를 통해 전달했다.

티웨이항공은 평소 기내 응급상황에 대비해 전 객실 승무원을 대상으로 심폐소생술(CPR), 자동심장충격기(AED) 사용법, 상황별 응급처치 등 고강도 안전 교육을 정기적으로 시행하고 있다. 특히 소방청과 업무 협약(MOU)을 맺고 기내 응급처치와 더불어 화재 진압 및 비상 탈출 훈련 등 실제 상황을 가정한 반복 교육을 통해 위기 대응 역량을 강화해오고 있다.

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티웨이항공 관계자는 "탑승객의 안전을 최우선 가치로 여기고 매년 진행해온 체계적인 교육과 훈련이 빛을 발했다"며 "앞으로도 안전운항을 최우선으로 하여 승객분들이 안심하고 항공편을 이용할 수 있도록 안전 및 서비스 품질 제고에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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