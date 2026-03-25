아시아 첫 PRO 공식 협력…"한국형 환자보고지표 표준화 주도"

글로벌 임상연구 참여 확대…암 치료 패러다임 '삶의 질'로 이동

삼성서울병원 암병원이 유럽 암 연구 네트워크와 협력해 환자보고결과(PRO) 표준 구축에 나선다. 한국이 환자 삶의 질 기반 평가 체계를 글로벌 연구 흐름 속에서 주도할 기반을 마련했다는 의미다.

삼성서울병원 암병원은 유럽 암 연구 네트워크 EORTC와 환자보고결과 관련 업무협약을 체결했다고 25일 밝혔다. 이번 협약으로 삼성서울병원은 EORTC의 한국 공식 협력 기관으로 참여한다. PRO를 단일 주제로 아시아 국가와 협력하는 것은 이번이 처음이다.

삼성서울병원 암병원 전경. 삼성서울병원 AD 원본보기 아이콘

협약에 따라 삼성서울병원은 한국형 PRO 도구의 표준화와 질 관리 전 과정을 맡는다. 환자가 직접 보고하는 증상과 삶의 질 데이터를 체계적으로 수집하고 이를 임상과 연구에 활용하는 기반을 구축하는 역할이다.

PRO는 통증, 피로, 불안 등 환자가 체감하는 건강 상태를 정량화하는 지표다. 치료 효과 평가와 치료 계획 수립에 활용되며 최근 미국과 유럽에서는 임상시험과 진료 현장에서 폭넓게 쓰이고 있다.

이번 협력으로 국내 의료기관의 글로벌 임상연구 참여 기회도 확대될 전망이다. EORTC 네트워크를 통해 다국가 임상시험 참여가 가능해지고 국제 공동연구에서 한국의 역할도 커질 것으로 보인다.

EORTC는 1962년 설립된 다국적 암 연구 조직으로 유럽 30여 개국과 전 세계 수백 개 기관이 참여하고 있다. 암 환자의 삶의 질과 환자 중심 연구 분야에서 국제 표준을 제시해 온 기관이다.

협력 배경에는 한국 병원의 국제 경쟁력 상승이 자리한다. 뉴스위크가 발표한 세계 암병원 평가에서 삼성서울병원 암병원은 세계 3위를 기록했다. 최근 암 치료에서 생존율뿐 아니라 삶의 질을 중시하는 연구 흐름도 영향을 미친 것으로 풀이된다.

삼성서울병원은 2024년 '암환자 삶의 질 연구소'를 설립해 관련 연구를 확대해 왔다. 독일 샤리테 병원과 공동 세미나를 진행하는 등 국제 협력도 이어가고 있다.

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김희철 삼성서울병원 암병원장은 "한국 의료의 연구 역량과 환자 중심 진료 수준을 국제적으로 인정받은 사례"라며 "PRO 협력을 기반으로 신약 개발과 임상 연구 경쟁력도 강화하겠다"고 밝혔다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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