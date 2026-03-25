위버스 제공 AD 원본보기 아이콘

글로벌 팬 플랫폼 위버스가 세계에서 혁신적인 소셜미디어 기업 중 하나로 꼽혔다.

위버스를 운영하는 위버스컴퍼니는 미국 경제매체 '패스트 컴퍼니'가 24일(현지시간) 발표한 '2026년 세계에서 가장 혁신적인 기업(The World's Most Innovative Companies of 2026)' 소셜미디어 부문에 선정됐다고 25일 밝혔다.

패스트 컴퍼니는 2008년부터 매년 혁신적인 시도로 산업과 문화 전반에 영향을 미치는 기업을 선정한다. 올해 소셜미디어 부문에는 위버스와 함께 레딧, 트위치, 핀터레스트 등이 포함됐다.

패스트 컴퍼니는 위버스가 디지털 음악 감상을 공유·참여형 경험으로 전환했다는 점을 선정 배경으로 꼽았다. 특히 지난해 3월 출시한 '리스닝 파티' 서비스에 주목했다. 리스닝 파티에는 메건 디 스탤리언과 두아 리파 등 글로벌 아티스트가 참여해 팬들과 소통하고 있다.

해당 서비스는 출시 8개월 만에 230여개 국가, 지역에서 수백만명 팬이 참여했다. 방탄소년단 커뮤니티 이용자들이 자발적으로 주최한 이벤트에서는 150만회 스트리밍이 발생했다. 이를 통해 위버스는 3월 기준 1200만명 월간 활성 이용자(MAU)가 183개 아티스트 커뮤니티에서 교류하는 공간으로 자리 잡았다.

하이브와 관계기업의 패스트 컴퍼니 혁신 기업 선정은 이번이 네 번째다. 앞서 빅히트 엔터테인먼트(2020년), 하이브(2022, 2024년)가 각각 선정된 바 있다.

AD

최준원 위버스컴퍼니 대표는 "팬들의 요구를 충족하며 성장해 온 위버스는 음악 산업에서 역할이 점차 커지고 있다"며 "아티스트와 팬덤뿐 아니라 글로벌 음악 산업에 도움이 되도록 플랫폼을 고도화하겠다"고 말했다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>