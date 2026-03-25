시즌 ‘한정판’에서 정규 제품으로 전환

기존 몽쉘 대비 크림·딸기잼 함량 높여

프리미엄 몽쉘 말차딸기. 롯데웰푸드 제공 AD 원본보기 아이콘

롯데웰푸드 롯데웰푸드 close 증권정보 280360 KOSPI 현재가 114,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 112,300 2026.03.25 개장전(20분지연) 관련기사 "데우지 않아도 갓지은 밥맛"…세븐일레븐 '밥알혁명' "포켓몬빵부터 라면까지 싹 내린대"…다음달 1일부터 바뀌는 가격표 "줄 서도 못 구한다" 5배 '웃돈' 거래까지 난리난 황치즈칩…과자 한정판의 세계[맛잘알X파일] 전 종목 시세 보기 가 지난해 선보였던 시즌 한정 메뉴 '프리미엄 몽쉘 말차&딸기'를 정규 제품으로 운영하기로 했다.

롯데웰푸드는 지속되는 말차맛 트렌드에 적극적으로 대응하기 위해 프리미엄 라인업인 몽쉘 말차&딸기를 상시 판매한다고 25일 밝혔다. 프리미엄 몽쉘은 기존 몽쉘보다 크림 함량을 늘려 더욱 풍성하고 부드러운 맛을 전달하는 몽쉘의 상위 라인업이다.

프리미엄 몽쉘 말차&딸기는 말차와 국내산 설향 딸기를 활용한 것이 특징이다. 말차와 카카오를 블렌딩한 비스킷은 달콤쌉싸름한 풍미를 제공한다. 겉을 감싸고 있는 말차 스위트는 입녹음성을 극대화하는 템퍼링 공정을 적용해 말차의 깔끔한 맛을 배가한다. 풍성한 말차향 생크림은 국내산 설향 딸기잼을 가득 품어 부드러우면서도 상큼한 맛이 일품이다. 기존 몽쉘 대비 크림 양을 약 25% 높였다.

롯데웰푸드는 트렌드 레시피를 반영한 한정판 메뉴나 제철 과일 등 시즌 한정 제품을 통해 특별한 경험을 소비자들에게 제공할 계획이다. 소비자 반응에 따라 이번 말차&딸기맛처럼 정규 제품 운영도 적극 검토할 예정이다.

몽쉘 브랜드는 생성형 인공지능(AI)을 접목한 이색 디지털 콘텐츠 '응수의 달콤한 공장'을 통해 MZ세대(밀레니얼＋Z세대)와의 소통을 강화하고 있다. 이번 프로젝트는 AI를 활용한 배우 김응수의 'AI 뮤지컬' 콘텐츠다. 달콤함과 부드러움이 시각적으로 느껴지는 가상의 판타지 공장 속에서 몽쉘이 만들어지는 과정을 화려한 연출을 통해 소개한다.

AD

지난 1월 공개된 1화는 유튜브 조회 수 330만회를 넘으며 긍정적인 반응을 얻었다. 특히 오리지널 몽쉘의 부드러운 식감과 달콤함이 만들어지는 과정을 감각적으로 묘사해 주목받았다. 최근 공개한 2화에서는 신제품 프리미엄 몽쉘 말차&딸기를 주인공으로 내세웠다. 이번 영상은 말차와 딸기의 신선함과 프리미엄 제품 특유의 고급스러움을 시각화하는 데 집중해 차별화된 고급스러움을 소비자들에게 효과적으로 알렸다.

허경준 기자 kjune@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>