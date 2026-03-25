핵심 허브로 회원사 연결성 강화

국내에선 아시아나 항공 소속

국내 아시아나항공 아시아나항공 close 증권정보 020560 KOSPI 현재가 7,050 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 7,000 2026.03.25 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주]중동 전쟁 끝나나…유가 하락 소식에 항공주 ↑ [특징주]유가 폭등에 항공주 동반약세...티웨이 11%대 급락 [특징주]미국·이란 전쟁에 항공주 하락…대한항공 7%↓ 전 종목 시세 보기 이 소속된 스타얼라이언스(Star Alliance) 지난 23일 로스앤젤레스 국제공항에 전 세계 9번째 스타 커넥션 센터를 오픈했다고 밝혔다.



국내 아시아나항공이 소속된 스타얼라이언스(Star Alliance) 지난 23일 로스앤젤레스 국제공항에 전세계 9번째 스타 커넥션 센터를 오픈했다고 밝혔다. 스타얼라이언스 AD 원본보기 아이콘

새로운 스타 커넥션 센터를 통해 글로벌 네트워크 전반에서 항공사 간의 환승 지원 체계를 한층 강화하고, 연결편 이용 고객의 편의성을 높일 예정이다.



로스앤젤레스 국제공항은 매년 35만명 이상의 스타얼라이언스 회원들이 환승 편을 이용하는 북미 핵심 허브 공항으로 스타얼라이언스의 글로벌 네트워크에서 중심적인 역할을 담당하고 있다.

스타 커넥션 센터는 스타얼라이언스 회원 항공사 간 항공편을 이용하는 환승 승객 중, 도착 항공편 지연 등으로 연결편을 탑승하지 못할 가능성이 있는 승객을 사전에 파악해 신속하게 연결편에 탑승할 수 있도록 이동을 돕는다.

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암바르 프랑코 스타얼라이언스 고객경험 부문 부사장은 "환승 시간이 촉박한 상황에서는 매 순간이 중요하다. 여러 항공사를 이용하는 여정이라도 하나의 항공사를 이용하는 것처럼 매끄럽고 원활하게 연결되도록 지원하는 것이 우리의 목표"라고 밝혔다.



그러면서 "이는 스타얼라이언스가 글로벌 네트워크에서 유기적이고 원활한 여행 경험을 제공하는 방식이자 지향하는 가치"라며 "새롭게 오픈한 로스앤젤레스의 스타 커넥션 센터는 회원 항공사와 고객 모두에게 도움이 될 것"이라고 덧붙였다.



스타얼라이언스 승객에게 원활한 환승 과정은 단순하고 자연스럽게 느껴질 수 있지만, 그 이면에는 회원 항공사 간의 긴밀한 협업이 이루어지는 과정이다. 전담 직원들은 전문 소프트웨어를 통해 환승 시간을 모니터링하고, 필요시 도착 게이트에서 승객들을 직접 맞이해 다음 연결 항공편까지 신속하게 이동할 수 있도록 지원한다.



스타얼라이언스는 10여년간 세계 주요 허브 공항에서 스타 커넥션 센터를 운영하여 승객 및 수하물 환승을 지원해 왔다. 현재 로스앤젤레스 국제공항 외에도 브뤼셀, 시카고, 프랑크푸르트, 토론토에서 운영되고 있으며, 휴스턴, 뉴어크, 워싱턴 덜레스, 샌프란시스코에서는 수하물 환승에 특화된 스타 커넥션 센터를 운영하고 있다.



로스앤젤레스 국제공항에는 스타얼라이언스 회원사 총 16개 항공사(아시아나항공, 에어캐나다, 에어차이나, 에어뉴질랜드, ANA, 오스트리아 항공, 아비앙카 항공, 코파항공, 에바항공, LOT 폴란드 항공, 루프트한자, 싱가포르항공, 스위스항공, TAP 에어포르투갈, 터키항공, 유나이티드 항공)가 취항하고 있으며, 매주 2,000편 이상의 항공편을 통해 20개국 80개 이상의 도시를 연결하고 있다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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