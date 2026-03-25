의료기관평가인증원, 환자안전 우수사례 정보제공지 제작·공유

표준 절차·금속탐지기 도입으로 사고 예방 성과

의료기관평가인증원(이하 인증원)이 MRI 검사 전 안전관리 우수사례를 정리해 전국 의료기관에 배포한다. 현장에서 검증된 절차를 공유해 환자안전 관리 수준을 끌어올리겠다는 취지다.

인증원은 중앙환자안전센터를 통해 환자안전 정보제공지를 제작해 배포한다고 25일 밝혔다. 이번 자료는 기존 환자안전 환류정보 공모전에서 선정된 우수사례를 기반으로 했다. 총 7건 가운데 첫 사례로 MRI 검사 전 주의사항이 공개됐다.

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MRI 검사 과정에서 발생할 수 있는 사고를 예방하기 위한 개선 활동을 담았다. 의료진은 표준화된 검사 절차를 마련했다. 인체삽입형 의료기기 정보를 확인할 수 있는 프로그램을 구축했다. MRI 촬영실 출입구에는 금속탐지기도 설치했다. 이 같은 조치를 통해 관련 환자안전사고 '0건'을 달성했다는 설명이다.

인증원은 우수사례를 정보제공지 형태로 제작해 임상현장에서 바로 활용할 수 있도록 했다고 밝혔다. 이를 통해 의료기관의 자발적인 환자안전 관리 역량을 높이겠다는 계획이다.

서주현 의료기관평가인증원 중앙환자안전센터장은 현장에서 검증된 개선 모델을 공유해 의료기관들이 실제 업무에 적용할 수 있기를 기대한다고 밝혔다. 이어 현장 중심의 우수사례를 지속 발굴해 안전한 의료환경 조성에 기여하겠다고 말했다.

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이번 자료는 환자안전 보고학습시스템 누리집을 통해 확인하면 된다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



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