‘에이지투웨니스·루나’ 앞세워 글로벌 바이어 공략
어워드 수상 제품 전면에…유럽 시장 인지도 제고 노린다

생활뷰티기업 애경산업 애경산업 close 증권정보 018250 KOSPI 현재가 14,360 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 14,320 2026.03.25 개장전(20분지연) 관련기사 루나, 아이브 레이 화보 공개…베이스 제품 업그레이드 출시 기회가 왔다면 크게 살려야...연 5%대 금리로 투자금 넉넉하게 마련해볼까 [특징주]애경산업, 美월마트 입점 소식에 10%대 강세 이 유럽 시장 공략을 위한 글로벌 행보에 속도를 낸다.


애경산업은 오는 26일부터 28일(현지시간)까지 이탈리아 볼로냐에서 열리는 '코스모프로프 볼로냐 2026'에 참가한다고 25일 밝혔다.

코스모프로프는 전 세계 뷰티 기업과 바이어가 참여하는 대형 기업 간 거래(B2B) 박람회로, 최신 제품과 기술 트렌드를 한자리에서 확인할 수 있는 행사다. 특히 볼로냐 전시회는 라스베이거스, 홍콩과 함께 '세계 3대 뷰티 박람회'로 꼽히며 유럽 시장 진출을 위한 핵심 플랫폼으로 평가된다.


애경산업, 유럽 공략 본격화…'코스모프로프 볼로냐' 참가
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애경산업은 이번 전시를 통해 유럽 지역 내 B2B 네트워크 확대에 집중한다. 현지 주요 유통사 및 리테일 파트너와의 비즈니스 미팅을 추진하고, 글로벌 유통 협력 기회를 모색할 계획이다. 이를 위해 유럽 CPNP 인증을 확보한 '에이지투웨니스(AGE20'S)', '루나(LUNA)', '시그닉(signiq)' 등 주요 브랜드를 선보인다.

전시 부스에는 체험존을 마련해 메이크업과 스킨케어 제품을 직접 경험할 수 있도록 했다. 제품력을 현장에서 체감할 수 있도록 해 바이어와 소비자 접점을 동시에 확대하겠다는 전략이다.


특히 이번 행사에서는 '에이지투웨니스 시그니처 에센스 팩트 인텐스 커버'가 주요 제품으로 전면에 나선다. 해당 제품은 '코스모프로프 라스베이거스 2025 어워드' 메이크업&네일 부문에서 1위를 차지한 바 있으며, 이번 볼로냐 전시장에도 전시돼 글로벌 바이어들에게 소개될 예정이다.


이 제품은 고체 파운데이션에 에센스를 약 71% 함유한 '에센스 포켓' 기술을 적용해 보습감을 강화한 것이 특징이다. 또한 3가지 색상을 하나의 팩트에 담은 '3in1 라떼' 구조로 자연스러운 피부 표현을 구현할 수 있도록 설계됐다.

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애경산업 관계자는 "이번 박람회를 계기로 유럽 시장 내 브랜드 인지도를 높이고 신규 유통 채널을 확보할 계획"이라며 "현지 맞춤형 마케팅을 통해 글로벌 브랜드 입지를 강화해 나갈 것"이라고 말했다.


권재희 기자 jayful@asiae.co.kr
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