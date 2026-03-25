[클릭 e종목]"HDC, 자회사 성장·배당 확대 예상…목표가↑"

"HDC 목표가 3만4000원…투자의견 매수"

한화투자증권은 25일 HDC HDC close 증권정보 012630 KOSPI 현재가 26,550 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 27,850 2026.03.25 개장전(20분지연) 관련기사 "빨간 넥타이 부대 20여명 대동"…'재건축 최대어' 압구정에 승부 건 건설사[부동산AtoZ] LG씨엔에스 등 7개 종목 코스피200 편입 거래소, 내달 주식선물 16종목·주식옵션 4종목 추가 상장 전 종목 시세 보기 가 자회사 실적 성장을 기반으로 배당 확대 기조를 유지할 것으로 보인다며 목표주가를 3만4000원으로 상향하고 투자의견 '매수'를 유지했다.

HDC의 성장은 견고할 것으로 보인다. 지난해 자회사인 통영에코파워의 실적 기여 증가에 이어 올해는 HDC현대산업개발의 뚜렷한 이익 성장(영업이익 +1670억원)이 예상된다.

현대EP, 아이파크몰, 아이앤코스 등 자회사들의 이익 개선도 지속되고 있다. 중동발 LNG 가격 급등으로 통영에코파워의 수익성 향상도 기대된다.

자회사들의 성장이 예상되는 상황에서 기업가치 상승도 주가에 긍정적인 영향을 끼칠 것으로 내다봤다. HDC가 보유하는 자사주는 17.1%다. 송유림 한화투자증권 연구원은 "(자사주) 소각 또는 활용 여부에 대해 확정된 것이 없는 만큼 이에 대한 기대감도 유효한 상태"라고 전했다.

HDC는 지난해 12월 별도 영업이익의 35% 이상 현금배당 계획을 담은 3개년(2026~2028년) 배당 정책을 발표한 바 있다. 올해는 주당 450원으로 지난해 영업이익의 44.2% 수준을 지급했다.

AD

송 연구원은 "향후 통영에코파워 및 아이파크몰 등 자회사의 배당 가능 채널 확대에 따라 중장기적으로 배당금의 꾸준한 확대가 예상된다"고 전했다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>