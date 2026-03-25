'초코칩쿠키 말차라떼맛'은 상시 제품화

오리온 오리온 close 증권정보 271560 KOSPI 현재가 134,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 133,400 2026.03.25 개장전(20분지연) 관련기사 "줄 서도 못 구한다" 5배 '웃돈' 거래까지 난리난 황치즈칩…과자 한정판의 세계[맛잘알X파일] 이재현 177억 vs 신동빈 150억+α…유통가 오너, 작년 연봉킹은? [특징주]오리온, 해외 매출 호조에 강세 전 종목 시세 보기 이 말차에 초콜릿, 과일 등 다른 재료를 더한 신제품 3종을 선보인다고 25일 밝혔다.

오리온이 말차에 초콜릿, 과일 등 다른 재료를 더한 신제품 3종을 선보인다고 25일 밝혔다.(사진제공=오리온) AD 원본보기 아이콘

이번에 새롭게 한정판으로 소개되는 제품은 '꼬북칩 말차초코맛'과 '톡핑 말차블라썸'이다. '꼬북칩 말차초코맛'은 꼬북칩 특유의 바삭한 네 겹 식감에 초콜릿 코팅과 말차라떼 파우더를 더했다. '톡핑 말차블라썸'은 말차우유크림에 딸기 원물과 아몬드, 그래놀라를 더했다.

'초코칩쿠키 말차라떼맛'은 지난해 10월 한정판으로 선보인 이후 소비자들의 재출시 요청에 힘입어 상시 판매 제품으로 돌아온다.

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오리온 관계자는 "말차가 한시적 유행을 넘어 대중적인 맛의 선택지로 인기를 얻고 있다"며 "말차를 활용한 다양한 제품들로 선보인 만큼 봄 피크닉 등에서 취향에 따라 가볍게 즐길 수 있는 간식으로 자리 잡길 바란다"고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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