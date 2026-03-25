4월 6일~15일 열흘간 할인 행사

12만 관람객 맞이 '고양콘트립' 운영

외식·이미용 등 할인·이벤트 참여 유도

문화관광도시 고양 브랜드 강화

바가지 요금도 근절…1석 3조 효과 기대

경기 고양특례시(시장 이동환)가 오는 4월 개최되는 방탄소년단(BTS) 월드투어 '아리랑' 고양 공연을 앞두고 지역 상권에 활력을 불어넣기 위한 민관 협력체계 구축에 나섰다.

이동환 고양특례시장이 지난 24일 시청 대회의실에서 '지역경제 살리기 빅 세일 주간' 추진을 위한 업무협의를 개최하고 있다. 고양시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 지난 24일 시청 대회의실에서 '지역경제 살리기 빅 세일 주간' 추진을 위한 업무협의를 개최했다. 회의에서는 BTS 월드투어 고양 콘서트의 성공적 개최를 기원하고, 지역 경제 활성화와 민생회복 계기를 마련하기 위한 지역경제 살리기 빅 세일 주간을 자발적인 시민 참여형 이벤트로 추진하는 방안을 논의했다.

회의에는 관내 음식점, 숙박업, 백화점, 전통시장, 가구, 화훼단지 등 주요 민간단체 대표자들이 참석해 실직적인 협력방안을 협의했다.

시와 민간단체는 △업종별 자율 할인 및 사은품 증정 △BTS 상징색(보라색) 연계 마케팅 △외국인 방문객 응대를 위한 환대 분위기 조성 △공연장 주변 교통 및 위생 관리 등 성공적인 행사 개최를 위한 다양한 협력 방안을 공유했다. 특히 민간업체의 자발적인 참여로 바가지요금을 억제하는 자율적인 정화작용이 기대된다.

지역경제 살리기 빅 세일 주간은 오는 4월 6일부터 15일까지 10일간 운영될 예정이다. 참여 대상은 고양시 음식점, 상가, 백화점, 쇼핑몰, 대형마트, 가구점, 농축산, 화훼매장, 이·미용, 숙박업소 등 참여를 희망하는 업체다. 참여 형태는 제품가격 할인, 사은품 제공, 자체 이벤트 추진 등 다양하며, 참여업체가 자율적으로 정해 진행할 예정이다.

고양시, BTS 콘서트 ‘지역 경제살리기 빅 세일 주간’ 추진. 고양시 제공 원본보기 아이콘

아울러 시는 오는 31일까지 참여 업체와 관련해 세부 내용을 취합하고, 4월 초부터 대대적인 온오프라인 홍보를 진행해 시민과 방문객들에게 '지역경제 살리기 빅 세일 주간'을 알릴 계획이다.

시는 주요 도로변 홍보 현수막 게첨과 공식 SNS를 활용한 참여 업체 홍보 등 행정적 지원에 나서고, 민간단체는 회원사들의 자발적인 참여를 독려해 방문객들에게 고양시만의 차별화된 혜택을 제공하기로 뜻을 모았다.

한편, 'BTS 월드투어 아리랑' 고양 공연은 4월 9일, 11일, 12일 고양종합운동장에서 개최된다. 이번 콘서트는 방탄소년단 멤버 전체가 군복무 공백기를 마치고 완전체로 활동을 재개하는 월드투어 대장정(전 세계 34개 도시, 82회 공연)의 시작으로 회당 4만명, 총 12만 명의 관람객이 고양시를 방문할 것으로 예상된다.

이에, 시는 고양을 방문하는 관람객을 위한 '고양콘트립(Goyang Con-Trip)'을 통해 고양의 다양한 매력을 소개하고 있다.

AD

고양 출신 글로벌 스타의 추억이 담긴 일산호수공원, 밤리단길, 대화동 먹자골목, 고양관광정보센터 등 감성형 관광코스를 비롯해 △빈티지 패션으로 유명한 식사동 구제거리 △유네스코 세계문화유산인 서오릉·서삼릉 △K-뷰티를 경험할 수 있는 라페스타 일대(피부관리·헤어·네일 등)까지 다양한 매력과 즐길거리를 연계해 문화관광도시 고양의 브랜드를 강화하고 체류형 관광을 결합한다.

고양시, BTS 콘서트 ‘지역 경제살리기 빅 세일 주간’ 추진. 고양시 제공 원본보기 아이콘

이동환 고양특례시장은 "방탄소년단 월드투어 콘서트를 즐기기 위해 고양시에 방문하는 국내외 관람객들이 공연을 보고 먹거리, 쇼핑, 이벤트도 즐길 수 있도록 준비할 것"이라며 "시민들의 참여로 축제 분위기를 조성하고 공연장의 열기와 감동을 지역경제 활성화로 연결시키겠다"고 밝혔다.

고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>