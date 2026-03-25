[클릭e종목]“SK텔레콤, 배당 재투자수익률 가장 큰 기업”

대신증권은 25일 SK텔레콤 SK텔레콤 close 증권정보 017670 KOSPI 현재가 76,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 74,200 2026.03.25 개장전(20분지연) 관련기사 옴디아 "SKT AI 데이터센터 사업 향후 핵심 수익원 될 것" "투자하고 싶어도 자료가 없다" 코스닥 80% 보고서 '0건'…정보 양극화 심화 SKT, 고객 신뢰 회복 시동…"현장 소통 대대적 확대" 전 종목 시세 보기 에 대해 배당 재투자수익률 효과가 가장 큰 기업이라며 목표주가 9만7000원, 투자의견 '매수'를 유지했다.

김회재 대신증권 연구원은 이날 보고서에서 "2020년 2월 이후 주가 수익률은 94%로 지수 대비 낮지만 배당 재투자 수익률은 178%"라며 "재투자수익률은 기본 수익률 대비 84%포인트"라고 밝혔다.

SK텔레콤은 2007년부터 9400원(수정 기준 3110원) 이상의 정액 배당 유지해왔다. 2021년부터 통신사 최초로 분기 배당 도입했고, 2024년부터는 연결 조정 당기순이익의 50% 이상 주주환원을 했다.

AD

김 연구원은 "2025년 연결 배당성향은 86.6%로 전년 대비 배당금이 감소했다"면서도 "고배당기업 요건 미충족했지만 2027년부터 비과세 배당 예정"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>