톈진·상하이서 관광설명회 개최…씨트립·플리기 등 주요 여행업계와 협력 강화

스페이스워크·'갯차' 촬영지 등 맞춤형 콘텐츠로 중국 관광시장 공략

포항시가 중국의 단체관광객 무비자 정책 시행과 관광시장 회복 흐름에 발맞춰 중화권 관광객 유치를 위한 공격적인 행보에 나섰다.



포항시는 지난 24일 중국 북부의 주요 거점 도시인 톈진에서 현지 여행업계를 대상으로 관광설명회를 개최했다.

포항시는 24일 톈진에서 현지 여행업계를 대상으로 관광 자원과 콘텐츠를 소개하고 협력 방안을 논의했다. 포항시 제공 AD 원본보기 아이콘

이어 오는 26일에는 중국 경제와 관광의 중심지인 상하이에서 설명회를 열어 관광상품 개발 및 공동 마케팅 협력을 이어갈 계획이다.

이번 설명회는 중국 관광객의 방한 수요가 급증하는 시점에 맞춰 현지 네트워크를 확장하고, 포항만의 특색 있는 관광 상품을 개발할 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

특히 24일 행사에는 톈진시 관계자를 비롯해 중국 최대 온라인 여행 플랫폼인 '씨트립(Ctrip)'과 알리바바의 여행 플랫폼 '플리기(Fliggy)' 등 영향력 있는 주요 여행업계 관계자들이 대거 참석해 포항 관광에 대한 높은 관심을 드러냈다.

설명회에서 포항시는 스페이스워크와 같은 체험형 명소를 비롯해 드라마 '갯마을 차차차' 촬영지 등 한류 콘텐츠와 대게, 물회 등 지역 특화 먹거리를 집중 홍보하며 포항만의 관광 매력을 선보였다.

이와 함께 단체관광객 유치를 위한 인센티브 제도와 실질적인 마케팅 지원책을 안내해 현지 업계의 큰 호응을 얻었다.

특히 현지 여행사들과의 1:1 맞춤형 상담을 통해 실질적인 관광 상품 개발과 공동 마케팅 방안을 심도 있게 논의하며 중화권 네트워크 구축에 박차를 가했다.

문화체육관광부와 한국관광공사의 통계에 따르면, 2026년 1월 방한 외래관광객은 약 126만 명으로 전년 대비 13.3% 증가했다.

이 중 중국 관광객은 약 41만 8천 명으로 전체의 가장 큰 비중을 차지하고 있어, 무비자 정책 이후 관광 수요 회복세가 뚜렷한 것으로 분석된다.

이에 발맞춰 포항시는 지난해 광저우 국제관광박람회 참가와 팸투어 운영에 이어, 올해는 중국의 MZ세대가 애용하는 소셜미디어 '샤오홍슈'를 활용한 온라인 마케팅도 대폭 강화하고 있다.

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이상현 관광컨벤션도시추진본부장은 "이번 설명회를 통해 중국 여행업계와의 관광 협력 기반을 넓히고 포항 관광을 알리는 교류의 발판을 마련했다"며 "현지 관광 네트워크 구축과 맞춤형 마케팅을 확대하고, 팸투어를 통해 관광 상품 개발로 중화권 관광객 유치 활동을 확대해 나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



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