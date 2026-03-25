네이버클라우드와 함께

1:1 맞춤 상담 51건

23개 기업 기술 검증 착수 의향

경기 성남시(시장 신상진)는 식품제조 중소기업과 인공지능(AI) 솔루션 기업을 연결하는 '맞춤형 솔루션 매칭 행사'를 열고 기업 간 협력 지원에 나섰다.

지난 3월 18일 성남산업단지관리공단 대회의실에서 열린 '2026 성남 제조 AX 솔루션 커넥트' 행사에서 식품제조기업들이 일대일 상담을 받고 있다.성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 '2026 성남 제조 인공지능 전환(AX) 솔루션 커넥트' 행사는 지난 18일 성남산업단지관리공단 본부 대회의실에서 성남시와 네이버클라우드 공동 주최로 열렸으며, 식품제조 기업 15곳과 인공지능(AI) 솔루션 기업 13곳 관계자 등 100여 명이 참여했다.

현장에서는 총 51건의 1:1 상담이 진행됐고, 이 가운데 23개 기업이 실제 공장에 적용하기 위한 기술 검증에 들어가겠다는 의향을 밝혔다.

참여 기업들은 사전에 정리한 과제를 바탕으로 여러 솔루션 기업과 차례로 만나 상담을 진행했으며, 식품안전관리, 설비 고장 예측, 제품 불량 검사, 재무관리 등 제조와 경영 전반에 걸쳐 기업 상황에 맞는 해결 방안을 제안받았다.

상담 결과 베이글 전문 생산기업인 고메베이글은 비전(Vision) 인공지능(AI) 솔루션 기업 블루비즈와 매칭돼 육안 수작업에 의존하던 제품 불량 검사를 인공지능(AI) 카메라가 대신하는 자동화 방안을 검토했고, 식품 제조·가공기업인 아이홈팩토리는 공장 내 온도와 위생 상태를 인공지능(AI)이 실시간으로 관리하는 솔루션 기업 팜존에스엔씨와 매칭돼 도입 가능성을 확인했다.

매칭이 이뤄진 기업은 네이버클라우드로부터 2개월간 클라우드 사용과 솔루션 이용을 무료로 지원받아 실제 적용 가능성을 검증하게 된다. 매칭이 되지 않은 기업도 이후 프로그램을 통해 지속적으로 적합한 기업과 연결될 수 있다.

성남시는 이번 사업을 계기로 '수요 진단 → 맞춤 연결 → 검증 → 확산'으로 이어지는 인공지능 전환(AX) 지원 체계를 본격 운영할 계획이다. 식품제조 기업을 시작으로 향후 다른 제조 분야로 확대하고, 초기 기술 검증 지원을 비롯해 성과가 확인된 기업에는 구축 비용과 정부 사업 연계까지 단계적으로 추진한다.

신상진 성남시장은 "현재 우리 제조업은 글로벌 경쟁 심화와 인구 구조 변화라는 커다란 도전에 직면해 있다"며 "비용과 전문 인력 부족으로 인공지능(AI) 전환을 망설이던 중소 제조기업들에게 이번 맞춤형 매칭 행사가 실질적인 도움이 될 것"이라고 밝혔다.

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이어 "판교의 인공지능(AI) 기술력과 성남산업단지의 제조 역량을 연계해 성남형 제조 AX(인공지능 전환) 성공모델을 만들어 가겠다"고 말했다.

성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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