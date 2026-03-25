단국대·경희대·한국외대·용인예술과학대 등

8개 대학과 거버넌스 구성 논의

경기 용인특례시(시장 이상일)는 지난 23일 시청 비전홀에서 지역 내 RISE(Regional Innovation System & Education) 사업 수행 8개 대학과 함께 '용인 RISE 발전 거버넌스(가칭) 구성을 위한 킥오프 회의'를 개최했다.

용인특례시는 지난 23일 시청 비전홀에서 RISE 사업 수행 8개 대학과 ‘용인 RISE 발전 거버넌스 구성을 위한 회의'를 개최하고 있다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 회의는 시와 대학 간 협력 기반을 마련하고 RISE 사업의 체계적인 추진을 위해 마련됐다.

회의에는 단국대, 용인대, 강남대, 경희대, 명지대, 한국외대, 칼빈대, 용인예술과학대 등 지역 내 8개 대학 RISE 사업단 관계자들이 참석했다.

참석자들은 거버넌스 명칭과 구성 체계, 운영 방식 등을 논의하고 RISE 사업 1차년도 추진 성과와 2차년도 주요 사업 계획을 공유했다. 아울러 상호 협력 가능 분야 등에 대해서도 의견을 나눴다.

올해부터 RISE 사업의 시비 대응자금이 본격적으로 대학에 지원된다. 이에 시는 오는 2030년 2월까지 중장기적으로 지속 가능한 협력체계를 구축할 계획이다.

시는 RISE 사업을 통해 지역 내 8개 대학이 참여하는 4개 컨소시엄을 중심으로 미래성장산업과 지역클러스터 육성, 평생교육 등 다양한 분야를 지원할 방침이다. 2026년부터 2029년까지 매년 시비 대응자금 5억2650만원을 투입할 예정이다.

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용인시 관계자는 "이번 거버넌스를 통해 대학과의 정례적인 소통체계를 구축하고, 지역 미래산업 수요에 기반한 다양한 협력사업을 발굴해 나갈 계획"이라며 "시비 지원을 기반으로 사업의 안정적인 추진을 뒷받침하고, RISE 사업의 성과를 지역 전반으로 확산할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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