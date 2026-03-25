12곳 리모델링주택조합과

순차적 간담회 진행

맞춤형 지원책 수립 전달 예정

경기 용인특례시(시장 이상일)는 지역내 리모델링주택조합 현안점검을 위한 현장 방문을 마무리했다고 25일 밝혔다.

용인특례시가 지역내 리모델링주택조합 현장을 방문해 관계자들과 의견을 교환했다. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

시는 3월 12일부터 23일까지 12곳의 리모델링주택조합 관계자들과 순차적으로 간담회를 진행했다.

간담회를 열어 의견을 청취한 리모델링주택조합은 ▲수지보원 ▲수지초입마을 ▲수지동부 ▲수지현대 ▲수지삼성1차 ▲수지현대성우8단지 ▲수지한국 ▲성복역리버파크 ▲신정마을9단지 ▲용인수지뜨리에체 ▲광교상현마을현대 ▲현대홈타운 등 12곳이다.

이번 현장 방문은 찾아가는 소통 행정의 일환으로 지역 내 리모델링 조합을 순차적으로 방문해 의견을 청취하고, 사업 추진 현황을 점검했다.

간담회에 참석한 리모델링조합 측은 ▲신속한 행정 지원 ▲리모델링 사업 설명회 개최 ▲이주비 대출 증액 협조 ▲리모델링 지원사업 추가와 주민 홍보 등 원활한 리모델링 사업 진행을 위한 현안들을 요청했다.

시는 현장에서 바로 해소할 수 있는 질의사항에 대해서는 관련 법령을 바탕으로 안내했다.

아울러 제도적 해석과 부서의 검토·협조가 필요한 건의사항은 각 조합의 특성을 검토해 '맞춤형 조치계획'을 수립해 조합에 전달할 예정이다.

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용인시 관계자는 "리모델링 사업은 주민들의 주거환경 개선과 직결되는 사안으로, 이번 현장 방문을 통해 파악한 의견을 행정에 반영할 것"이라며 "사업 전 과정이 법적 테두리 안에서 적법하게 추진될 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

용인=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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