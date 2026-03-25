경기도가 미취학 어린이 말 체험 참가 대상을 지난해 1800여명에서 올해 3000명으로 확대한다.

경기도는 이달 31일 오전 9시부터 선착순으로 어린이 말 체험 참가 대상 신청을 받는다고 25일 밝혔다.

체험 행사는 4월부터 7월까지 용인시 처인구 남사읍에 있는 경기도축산진흥센터에서 열린다.

승마 체험은 물론 말과 교감하는 시간, 만들기 등 다채로운 프로그램으로 구성했다. 센터 내 토끼 등 다양한 가축 관람과 꿀벌에 대한 중요성을 교육하는 양봉생태체험교실도 함께 제공해 유익함을 더했다.

상반기 체험은 5세에서 7세 어린이를 대상으로 매주 화, 수, 목요일 주 3회 진행한다. 1회당 최대 40명까지 참여할 수 있다.

어린이들이 말 체험에 앞서 교관으로부터 설명을 듣고 있다. 경기도 제공 AD 원본보기 아이콘

경기도는 지역별로 공정한 기회를 제공하기 위해 화요일과 목요일은 경기 남부, 수요일은 경기 북부 소재 어린이집·유치원으로 대상을 나눠 운영한다. 동일 기관의 중복 신청은 제한한다.

참가 신청은 '경기공유서비스' 누리집(https://share.gg.go.kr)에서 할 수 있다.

이양수 경기도축산진흥센터 소장은 "말 체험을 통해 아이들이 동물에 대한 호기심과 두려움을 해소하고, 자신감과 생명 존중의 가치를 배우는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 지속적인 체험 프로그램 운영을 통해 더 많은 어린이가 참여할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

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지난해 이 사업은 15개 시군 46개 어린이집과 유치원의 어린이 1800여 명이 참여할 만큼 큰 인기를 끌었다. 체험에 참여한 어린이들이 말에 대한 두려움을 극복하고 자신감을 얻었으며, 계속 참여하고 싶다는 긍정적인 평가를 받았다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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