여의서로·한강둔치 일대

‘영등포 봄꽃 세일 페스타’ 운영

서울 영등포구(구청장 최호권)가 오는 4월 3일부터 7일까지 여의서로 벚꽃길과 한강둔치 국회 축구장 일대에서 '영등포 여의도 봄꽃축제'를 연다.

지난해 봄꽃 축제 현장 모습. 영등포구 제공. AD 원본보기 아이콘

올해 주제는 '봄의 정원, 모두 함께'다. 단순 관람에 그치지 않고 방문객이 직접 참여하고 머물 수 있는 체험형 행사로 꾸민 게 특징이다. 문화행사와 먹거리 부스 운영 시간도 오후 9시 30분까지 늘려 퇴근 후 찾는 직장인들도 불편 없이 즐길 수 있다.

개막 당일인 3일 오후 5시엔 어린이발레단·취타대 등 문화예술단체와 캐릭터 인형이 함께하는 '꽃길걷기' 퍼레이드로 축제 문을 연다. 5일 오후 2시엔 공군 특수비행팀 블랙이글스가 여의도 상공에서 축하 비행을 펼친다.

행사장은 봄꽃·휴식·예술·미식 4개 테마 정원으로 나뉜다. 봄꽃정원에는 10여 개 브랜드 포토존과 거리예술가 공연이 벚꽃길을 따라 이어지고, 휴식정원에는 캠핑 텐트와 카페존이 들어선다. 카페존 참여 업체는 지역봉사단체·관내 청년기업·영등포 전통시장 등 올해 10곳으로 늘렸다.

축제 기간 '영등포 봄꽃 세일 페스타'도 병행한다. 관내 식음료점과 이랜드크루즈 등 관광사업체를 온라인으로 예약·결제하면 최대 30% 할인, 현장 결제 시 최대 30% 캐시백(각 최대 2만원)을 받을 수 있다.

장애인 접근성도 챙겼다. 시각장애인을 위한 청각·촉각·미각 기반 '봄꽃 동행 관광 프로그램'을 작년보다 확대하고, 청각장애인을 위한 공연 자막 서비스도 제공한다.

안전 측면에선 인파 관리용 지능형 폐쇄회로(CC)TV 실시간 모니터링과 재난버스를 배치하고, 안전소방상황실·구청 재난안전상황실·통합관제센터 간 삼중 모니터링 체계를 가동한다.

AD

교통 통제 구간도 미리 확인해야 한다. 4월 1일 낮 12시부터 8일 오후 2시까지 국회 뒤편 여의서로(1.7㎞)와 서강대교 남단 공영주차장~여의 하류IC 구간이 전면 통제된다.

송희남 영등포구 문화예술과장은 "꽃을 구경하는 시간을 넘어 모두가 함께 어우러지는 참여형 축제로 자리매김하길 기대한다"며 "이번 여의도 봄꽃축제에 오셔서 영등포의 봄을 마음껏 즐기시길 바란다"고 말했다.

봄꽃 축제 포스터. 영등포구 제공. 원본보기 아이콘

김민진 기자 enter@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>