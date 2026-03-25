메타와 공동개발해 첫 공급

오픈AI·SKT도 도입 예정

영국 반도체 설계기업 '암'(Arm)이 창사 35년 만에 처음으로 자체 칩 판매를 선언하며 데이터센터 중앙처리장치(CPU) 시장에 도전장을 내밀었다.

새 중앙처리장치(CPU) 들어보이는 르네 하스 Arm 최고경영자(CEO). Arm AD 원본보기 아이콘

Arm은 인공지능(AI) 데이터센터용 CPU인 'Arm AGI CPU'를 출시한다고 24일(현지시간) 밝혔다.

Arm은 새 제품을 AI 에이전트 인프라를 겨냥해 만든 CPU로 소개하면서 인텔·AMD 등의 'x86' 방식 플랫폼과 비교해 랙당 2배 이상의 성능을 낸다고 설명했다.

이 칩은 대만의 파운드리(위탁생산) 업체 TSMC의 3㎚ 공정으로 제작된다. 300W 전력 내에서 최대 136개의 코어가 작동하도록 설계돼 대규모 전력이 필요한 AI 데이터센터의 에너지 효율을 높인다.

새 CPU를 처음 도입하는 고객사는 메타다. 메타는 이번 CPU의 공동 개발사로도 참여했으며, 이 제품을 자사의 자체 칩 '메타 훈련·추론 가속기'(MTIA)와 함께 구동할 계획이다. 이외에도 Arm은 오픈AI, 세레브라스, 클라우드플레어 등이 자사 CPU를 도입할 예정이라고 밝혔다. 한국의 SK텔레콤도 칩 고객사로 거론됐다.

르네 하스 최고경영자(CEO)는 "오늘은 Arm 연산 플랫폼의 다음 단계이며 우리 회사에 있어 결정적인 순간"이라며 "우리는 파트너사들에 Arm의 고성능·저전력 컴퓨팅 기반 위에 구축된 선택지를 더 많이 제공해 전 세계적 규모로 에이전틱 AI 인프라를 지원할 수 있게 됐다"고 말했다.

1990년 11월 설립된 Arm은 애플, 엔비디아, 퀄컴, 아마존 등 고객사에 칩 설계를 위한 기반 기술을 제공하고 라이선스 수수료와 로열티를 받는 것이 주요 사업 기반이었다. 그러나 반도체 가격이 천정부지로 치솟는 상황에서 수익을 극대화하기 위해 사업영역을 확장한 것으로 보인다.

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Arm의 CPU 출시는 전 세계적으로 구축되는 데이터센터 개발사들에는 공급망 다변화 등 측면에서 호재로 평가된다. 하지만 기존 x86 플랫폼 CPU를 주로 생산하는 인텔·AMD 등에는 경쟁 심화에 따른 악재로 작용할 수 있다.

심성아 기자 heart@asiae.co.kr



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