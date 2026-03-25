경산시, 1분기 유공 시민 16명에 표창 수여

조현일 시장 "시민들의 봉사가 '행복 경산'의 원동력"

경산시(시장 조현일)는 지난 24일 대회의실에서 지역사회 발전을 위해 묵묵히 헌신해 온 유공 시민들에게 표창패를 수여하고 감사의 뜻을 전했다.

이번 시상식은 평소 투철한 사명감과 봉사 정신으로 이웃사랑을 실천하고, 시정 발전 및 지역 현안 해결에 앞장서 온 시민들의 공로를 기리기 위해 마련됐다.

이날 표창을 받은 시민은▲하양읍 대조1리 이장 서정열 ▲진량읍 정정숙 ▲압량읍 부적5리 이장 예명자 ▲와촌면 생활개선회장 김화숙 ▲자인농악단장 권소순 ▲용성면 일광2리 이장 박흥택 ▲남산면 하남동우회 ▲남천면 번영회 박순원 ▲중앙동 경산시향토사연구회 김동일 ▲동부동 한국자유총연맹 여성부회장 이선희 ▲서부1동 재향군인회 사무국장 박재록 ▲서부2동 경산시향토사연구회박영심 ▲서부2동 주민자치위원장 현응채 ▲남부동 주민자치위원회정경호 ▲북부동KFN뉴스 김원년 ▲중방동 체육회 최영국 등 16명이다.

수상자들은 각 읍·면·동에서 환경 정화, 소외계층 지원, 지역 문화 전승과 주민 자치 활성화 등 다양한 분야에서 활동했으며 지역 공동체 의식을 높이는 데 크게 기여해 왔다.

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조현일 경산시장은 "보이지 않는 곳에서 지역을 위해 헌신하며'행복 경산'을 만드는 든든한 버팀목이 돼 주신 수상자분들께 진심으로 감사드린다"며, "앞으로도 시민들이 자부심과 보람을 느낄 수 있는 경산시가 되도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



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