핵무기 포기 등의 내용 포함

일부는 이란이 받기 어려워

도널드 트럼프 미국 대통령이 지난해 경주예술의전당에서 열린 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 최고경영자(CEO) 서밋에서 연설하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

도널드 트럼프 미국 행정부가 이란 측에 협상과 관련해 중재국을 통해 15개의 요구 목록을 전달한 것으로 전해졌다.

24일(현지시간) 미 CNN방송에 따르면 미국이 파키스탄을 통해 이란 측에 요구 사항을 전달했다. 요구사항은 15개로 이루어졌으며, 이란이 어떤 조건에 동의했는지는 확인되지 않았다.

복수의 소식통은 CNN에 이란의 방어 능력 제한, 친(親)이란 대리세력 지원 중단, 이스라엘 인정 등이 미국의 요구 목록에 포함돼 있다고 전했다.

목록의 상당수는 전쟁 이전에 미국이 요구하던 사항과 유사하고, 일부는 이란이 수용할 수 없는 사항이라고 소식통들은 평가했다.

중재국으로 나선 파키스탄은 트럼프 행정부와의 긴밀한 관계 구축에 공을 들여왔다. 이란과 맞댄 국경지역이 길고 석유의 약 90%를 호르무즈 해협을 통해 수입하기 때문에 이란 전쟁의 직접적인 영향을 받고 있어서다.

현재 파키스탄과 튀르키예, 이집트, 오만 등 여러 국가가 미국과 이란 사이에 적극적으로 중재를 시도하고 있으나 트럼프 대통령의 주장과는 달리 전쟁이 발발한 이후 미국과 이란 사이에 직접적인 접촉은 없었던 것으로 소식통들은 파악하고 있다고 CNN이 전했다.

앞서 트럼프 대통령은 '48시간 최후통첩'을 예고했으나, 입장을 바꿔 협상에 돌입했다. 입장 선회 배경에는 이란의 민간 발전소들을 미국이 공격할 경우 재앙적 상황 악화로 이어질 수 있다는 걸프 지역 동맹국의 경고도 있었던 것으로 알려졌다.

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이란의 민간 인프라를 공격할 경우 '상황 악화 사다리'의 여러 단계를 한꺼번에 올라가는 것이나 마찬가지라는 우려를 걸프국들이 트럼프 행정부에 서둘러 전달했다는 것이다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



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