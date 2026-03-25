"변동성 버티기 힘들어"…MMF로 뭉칫돈 대피 [1분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①[마켓]MMF 잔고 250조 육박…증시 변동성에 뭉칫돈 대피

②[원자재]美, 러·이란산 원유 길 열었지만…정유사들 '도입 난색'

③[방산]KIPCO, 3D 프린팅 적층 제조 기술 기반 냉각 시스템 특허 출원

MARKET INDEX : Year to date

Top3 NEWS

■ "널 뛰는 증시 피해있자" MMF로 자금 몰렸다 ○MMF 설정액 250조원 육박

○단기자금형 ETF 단기간 급증

○미국서도 MMF 8조달러 넘어

■ 러·이란산 원유 길 열려도…국내 정유사들 "실익 없다" ○미국 수입 제재 한시적 해제

○"정제 어렵고 판매 제약" 난색

○'세컨더리 보이콧' 우려 남아

■ 키프코우주항공, 레이저무기 냉각시스템 특허 출원 ○3D프린팅 기반 냉각시스템 특허

○레이저무기 온도 1분내 80% 저감

○자이로이드 구조로 냉각성능 4배

1분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.

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