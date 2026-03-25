백화점 3사 오는 27일부터 봄 시즌 세일

롯데, 미식·웨딩 앞세워 차별화…봄 수요 선점 경쟁

신세계·현대, ‘체험형 소비’ 공략…와인 페스타·전시 눈길

국내 주요 백화점 3사가 봄 시즌을 맞아 일제히 정기 세일에 돌입하며 고객 잡기에 나섰다. 단순 할인 중심에서 벗어나 미식, 체험, 전시, 웨딩 등 다양한 콘텐츠를 결합한 '복합 쇼핑 경험' 경쟁이 한층 치열해지는 모습이다.

롯데백화점은 3월 27일부터 4월 5일까지 '스프링 세일'을 진행한다. 약 360여 개 브랜드가 참여해 패션 상품을 최대 50%, 잡화와 주얼리를 최대 30% 할인한다.

롯데백화점 본점 8층 리빙관에서 상품을 구경하고 있는 모습. 롯데백화점 AD 원본보기 아이콘

특히 롯데는 미식과 라이프스타일 콘텐츠를 전면에 내세웠다. '롯데 고메위크'를 통해 피크닉 세트를 한정 판매하고, '와인위크'에서는 인기 주류를 최대 80% 할인한다. 여기에 롯데월드몰 팝업스토어, 신규 브랜드 론칭, 예비 신혼부부를 위한 '웨딩 페어'까지 더해 다양한 고객층을 겨냥했다. 웨딩 페어에서는 마일리지 적립 혜택을 강화하고, 고가 구매 고객 대상 이벤트도 진행한다.

박상우 롯데백화점 마케팅부문장은 "짧아진 봄 시즌에 맞춰 나들이 준비 고객을 위한 세일 혜택을 집중적으로 선보이는 동시에, 봄 시즌 웨딩페어를 통해 예비 신혼부부 대상 혜택도 강화했다"고 말했다.

신세계 신세계 close 증권정보 004170 KOSPI 현재가 320,500 전일대비 1,000 등락률 +0.31% 거래량 47,310 전일가 319,500 2026.03.24 15:30 기준 관련기사 박주형 신세계 대표 "K백화점=신세계 위상 강화" 정용진 회장, 스타필드 청라 현장점검…"안전 우선, 세계 최고 품질로" 신세계그룹, 상반기 최대 쇼핑축제 '랜쇼페' 개최…온·오프 동시 혜택 전 종목 시세 보기 백화점과 현대백화점 현대백화점 close 증권정보 069960 KOSPI 현재가 85,100 전일대비 1,200 등락률 +1.43% 거래량 59,008 전일가 83,900 2026.03.24 15:30 기준 관련기사 유통업계 주총 시즌 개막…'집중투표제' 손질로 주주친화 강화(종합) 이재현 177억 vs 신동빈 150억+α…유통가 오너, 작년 연봉킹은? "BTS 콘서트에 외국 관광객 특수 기대…유통업 '비중확대' 유지" 전 종목 시세 보기 은 나란히 3월 27일부터 4월 12일까지 봄 정기 세일을 진행한다. 먼저 신세계백화점은 '온리 신세계 세일(ONLY SHINSEGAE SALE)'을 통해 남성·여성 패션, 스포츠, 아동, 리빙·베딩, 잡화 등 약 400여 개 브랜드를 최대 70% 할인한다. 시즌오프 특가 상품과 브랜드별 할인 행사에 더해, 연 2회 최대 규모 주류 행사인 '신세계 와인 페스타'를 오는 27일부터 4월2일까지 7일간 진행한다. 와인, 위스키, 사케, 전통주 등을 한자리에서 선보인다.

구매 혜택도 다양하다. 제휴카드 결제 시 리워드와 할인 쿠폰을 제공하고, 멤버십 고객 대상 추가 할인도 마련했다. 앱을 통한 친구 초대 이벤트에서는 여행 상품과 상품권 등 경품을 제공해 고객 참여를 유도한다. 또한 강남점 디자이너 브랜드 팝업, 골프 체험 행사, 대전점 파충류 체험 등 점포별 체험형 콘텐츠를 강화했으며, 외국인 고객을 겨냥한 '글로벌 쇼핑 페스타'를 통해 환급 및 할인 혜택도 확대했다.

이성환 신세계백화점 영업전략담당 상무는 "'only SHINSEGAE SALE'를 통해 신세계만의 큐레이션으로 다양한 브랜드와 경험, 혜택을 고객들에서 선사할 것"이라고 말했다.

현대백화점 역시 같은 기간 '더 세일'을 열고 압구정본점 등 전국 점포에서 약 200여 개 브랜드를 최대 50% 할인한다. 점포별 행사로는 판교점과 목동점의 '봄 골프대전', 무역센터점 나이키 할인전, 미아점 베이커리 페어 등이 마련됐다.

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체험형 콘텐츠도 대폭 강화했다. 판교점에서는 대형 베어벌룬 전시를 통해 봄 시즌 분위기를 연출하고, 현대어린이책미술관에서는 신규 전시를 선보인다. 더현대 서울에서는 버추얼 아이돌 팝업스토어와 미디어 전시를 운영해 젊은 고객층을 겨냥한 디지털 체험 요소도 더했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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