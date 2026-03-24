5㎜ 미만 적은 비 예보

낮 최고 18도로 포근

25일 광주와 전남 지역은 새벽부터 5㎜ 미만의 비가 내릴 것으로 예보됐다. 사진은 지난 23일 부산 북구 한 아파트 단지 앞 소공원에 벚꽃이 활짝 핀 모습. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

내일(25일) 광주와 전남 지역은 새벽부터 오전 사이 비가 내리다 늦은 오후부터 차차 맑아진다.

광주지방기상청에 따르면 24일 밤부터 25일 오전 사이 광주와 전남 곳곳에 5㎜ 미만의 비가 내릴 것으로 예보됐다.

당분간 기온은 평년(최저 0~6도, 최고 12~15도)보다 높아 포근하다. 25일 아침 최저기온은 6~10도, 낮 최고기온은 14~18도 분포를 보인다. 다만 광주와 전남 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 크게 벌어져 환절기 건강 관리에 유의해야 한다는 것이 기상청 관계자의 설명이다.

광주·전남 일부 지역에서 비가 내릴 것으로 예보됐지만, 강수량이 적어 대기의 건조함은 해소되진 않을 것으로 보인다. 24일 오후 기준 광주에는 건조주의보가 발효 중이며, 당분간 광주와 전남 동부를 중심으로 대기가 매우 건조하다.

AD

광주지방기상청 관계자는 "내리는 비의 양이 적어 건조특보가 유지되는 곳이 많겠으니 산불 등 각종 화재 예방에 각별히 유의하기 바란다"며 "낮과 밤의 기온 차가 큰 만큼 환절기 건강 관리에도 신경 써 달라"고 당부했다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>