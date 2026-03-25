스토리 기획·공간 조성 등 지원

중소벤처기업부는 백년시장 육성사업에 참여할 전통시장을 25일부터 모집한다고 밝혔다.

국내 한 전통시장 모습. 아시아경제 DB AD 원본보기 아이콘

백년시장은 오랜 역사와 고유의 문화적 가치를 보존한 대표적인 전통시장을 말한다. 이번 사업은 전통시장을 지역의 역사와 정체성을 기반으로 발전시키기 위해 추진 규모를 확대해 본격 시행할 예정이다.

지원 대상은 70년 이상의 역사를 가진 전통시장이며 지방정부 및 산하기관·상인회 등과 컨소시엄을 구성해 광역 지방정부별 최대 2곳까지 신청이 가능하다.

주요 지원 내용은 ▲시장의 역사, 문화적 특색을 활용한 '스토리 기획' ▲테마 거리 조성 등 복합문화공간을 위한 '공간 조성' ▲백년 브랜드를 활용한 굿즈, 특화 상품, 체험행사 등 '상품개발' 등이다. 최종 선정된 전통시장 10곳에는 2년간 최대 30억원(국비 50%, 지방비 50%)의 사업비가 지원된다.

특히 올해 선정 과정에는 '국민 참여평가' 절차가 새롭게 도입된다. 일반 국민과 재한외국인, 인플루언서 등으로 구성된 국민평가단이 후보 시장의 발표를 직접 청취하고 평가에 참여한다. 이를 통해 실제 시장을 이용하는 소비자들의 시각에서 관광 매력도를 직접 검증받고 사업에 대한 국민적 관심도를 높여 나갈 계획이다.

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최원영 소상공인정책실장은 "전통시장이 가진 역사적, 문화적 가치를 브랜드화하고 상품화시켜 전통시장에 활력을 불어넣고자 한다"며 "특히 한류의 영향으로 우리 문화를 즐기고자 하는 방한객이 전통시장에서 색다른 먹거리, 볼거리를 누릴 수 있도록 하겠다"고 말했다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



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