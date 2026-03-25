'키높이 슈즈의 불편함에 정면 돌파' 타린로즈, ‘2026 대한민국 소비자선호도 1위’ 수상

타린로즈(Taryn Rose)가 '2026 대한민국 소비자선호도 1위' 패션(키높이운동화) 부문을 수상하는 영광을 차지했다.

'대한민국 소비자선호도 1위'는 공정하고 객관적인 조사를 통해 검증된 기업과 제품, 브랜드를 발굴하기 위해 제정됐다.

미국 정형외과 의사가 만든 프리미엄 컴포트 슈즈 브랜드 타린로즈는 '키높이 슈즈는 무게중심이 앞으로 쏠려 불편하다'는 오랜 통념에서 출발했다. 발과 신체 구조에 대한 의학적 전문성을 브랜드 설계의 근본으로 삼아, 기존 키높이 슈즈가 안고 있던 불균형한 체중 분산과 장시간 착용 시의 피로·통증 문제를 기능성 기술로 해소했다.

주식회사 선봉인더스트리(대표 박상용)가 전개하는 타린로즈는 2025년 2월 브랜드 론칭 이후 약 1년여 만에 누적 판매량 21만 족, 고객 후기 2만 4천여 건을 달성한 바 있다. 현재 7cm 기능성 키높이 스니커즈를 비롯한 다양한 라인업을 선보이고 있으며, 8cm 기능성 키높이 라인도 새롭게 추가했다.

해당 브랜드는 지난 1월 VIP 고객 초청회를 개최해 '편안함과 스타일의 공존'이라는 브랜드 철학에 공감하는 실사용자들과 직접 소통하는 자리를 마련했다. 단순한 제품 판매를 넘어 고객과 함께 브랜드 가치를 만들어 나가려는 타린로즈의 철학이 고스란히 담긴 행사였다는 것이 업체 측 설명이다.

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타린로즈 관계자는 "이번 수상은 타린로즈를 믿고 선택해 준 고객 한 분 한 분 덕분"이라며, "앞으로도 발의 편안함을 최우선 가치로 삼아 편안함과 디자인 모두를 충족하는 제품 개발에 매진함으로써, 더 많은 이들의 일상을 함께하는 브랜드로 성장해 나가겠다"고 소감을 밝혔다.

lshb01@asiae.co.kr



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