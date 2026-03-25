국제e모빌리티엑스포 개막

평양 엑스포 추진 위한 라운드 테이블 열려

민간 주도 동북아 모빌리티 협력 기반 구축 추진

북한 평양을 친환경 모빌리티 협력 거점으로 구축하는 방안이 논의됐다.

세계e-모빌리티협의회(GEAN)는 제13회 국제e모빌리티엑스포 기간 중인 25일 '2027 평양 국제 전기차 엑스포(PIEVE)' 추진을 위한 라운드테이블을 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 세계e-모빌리티협의회(GEAN)가 주최하고, 국제e모빌리티엑스포 조직위원회(IEVE)와 평양 국제 전기차 엑스포 추진협의회가 공동 주관했다. 민주평화통일자문회의 제주지역회의와 한국자동차기자협회, 중국자동차기자협회, 법무법인 세종, 블랙야크 등이 후원했으며, 남북 정책협력 및 전기차·에너지 분야 전문가들이 참여했다.

제13회 국제e모빌리티엑스포 포스터. AD 원본보기 아이콘

이번 라운드테이블은 정책 및 기술 중심의 전문가 협의를 목적으로, 정치적 선언을 배제하고 실질적인 민간 협력 기반 마련에 초점을 맞춰 기획됐다.

행사는 양문석 민주평화통일자문회의 제주지역회의 부의장의 개회사로 시작됐으며, 고성준 제주통일미래연구원장이 좌장을 맡아 주제 발표와 패널 토론이 진행됐다.

첫 번째 발제를 맡은 임을출 경남대학교 극동문제연구소 북한개발국제협력센터장은 '전기차 엑스포로 여는 한반도 그린 데탕트 추진 전략과 과제'를 주제로 발표했다. 임 센터장은 전기차 엑스포가 '그린 데탕트'를 실현할 현실적 협력 수단임을 강조하며, 단기적인 환경·관광 교류에서 중장기적 에너지 인프라 협력으로 확대하는 구상을 제시했다.

이어 황우현 서울과학기술대학교 특임교수는 '2027년 PIEVE 추진 기본계획 및 로드맵'을 통해 구체적인 비전을 제시했다. 황 교수는 평양 국제 전기차 엑스포를 전기차, 배터리, 충전 인프라, 스마트그리드를 포괄하는 종합 산업 플랫폼으로 발전시키고, 제주 엑스포의 경험을 바탕으로 평양을 동북아 친환경 모빌리티 협력 거점으로 구축하는 방안을 제시했다.

또한 평양을 중심으로 원산 갈마지구와 백두산 삼지연시를 연계한 분산 개최 방안과 함께, 평양~원산 간 170㎞ 고속도로 전기차 주행 실증, 대학생·학계·연구개발자가 참여한 신기술 토론 등 학술과 실증이 결합된 프로그램도 제안했다.

토론 및 패널 세션에는 독일 한스자이델재단의 플렉스 그렌크 한국·몽골사무소장, 중국 ICLEI 동아시아본부 쥬 슈 본부장이 참여해 국제 협업 방향을 제시했다. 또한 홍대선 한국자동차기자협회 고문, 차오멍찬 중국자동차기자협회 부비서장, 에드먼드 아라가 아세안 전기차협회장, 데니스 첸 말레이시아 전기차협회장, 아벨리노 동티모르 전기차협회장, 가브리엘 스위스 국제전기기술위원회(IEC) 전 본부장, 이창운 전 한국교통연구원장 등 국내외 전문가들이 참여해 실행 방안을 논의했다.

이번 프로젝트는 테슬라, 현대차·기아, GM, 토요타, 닛산, BMW, 폭스바겐, BYD, 빈패스트 등 글로벌 완성차 기업과 배터리, 충전 인프라, 모빌리티 서비스 기업의 참여를 유도해 글로벌 기업의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영과 북한의 탄소중립 시장 선점이라는 경제적 가치를 결합한 모델이다. 이를 통해 동북아 전기차 산업 협력 기반 구축 가능성을 모색하는 단계이다.

엑스포 기간 중 기업 및 개인의 참여 의향서를 접수해 민간 중심 추진위원회를 구성하고 4월부터 본격적인 추진에 착수할 예정이다.

김대환 세계e-모빌리티협의회 회장은 '2027 평양 국제 전기차 엑스포' 개최를 공식 제안하는 건의문을 북한에 전달할 예정이다. 김 회장은 "평양 국제 전기차 엑스포가 글로벌 패밀리와 함께 하는 산업과 기술 중심의 민간 협력 모델로 추진돼야 한다"며 "제주에서 시작된 전기차 혁신이 한반도를 넘어 실크로드를 통해 세계 전역으로 확산되는 계기가 되길 희망한다"고 말했다.

박종범 세계한인경제무역협회장도 "평양 전기차 엑스포 개최를 통해 국제 사회와 기업이 함께하는 실질적 협력 기반이 구축되길 기대한다"며 북한의 협조를 요청했다.

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이번 라운드테이블은 한반도 전기차 산업 협력의 첫 공식 논의의 장으로, 향후 민간 주도 충전 인프라 구축과 배터리 산업 협력, 스마트그리드 기반 전력망 연계 등 전기차 전환의 실질적 기반 조성에 기여할 것으로 기대된다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



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