상위1% 투자자들만 어제부터 조용히 매집중인 이 종목

개인투자자들이 가장 많이 하는 실수가 있다. 그건 바로 좋은 종목을 알고도, 타이밍을 놓치는 것.

SBS Biz 김호영 대표는 증권사 현직 출신으로, 기관이 어떻게 포지션을 쌓는지, 세력이 언제 손을 떼는지를 누구보다 가까이서 지켜본 전문가다.

■ 김호영 대표, 개인투자자들 사이에서 '신의 한 수' 화제 (클릭)

"개인은 항상 늦게 들어옵니다. 저는 그 타이밍을 바꿔드립니다."

김호영 대표는 시장의 변동성을 정면으로 돌파하는 단기·단타 타이밍 특화 전문가로, 최근 공개된 실전 리딩에서 압도적인 적중률과 수익률을 기록하며 투자자들의 관심을 집중시키고 있다. 그가 제시한 매매 포인트는 실제 장중에서 정확히 맞아떨어지며, 짧은 구간에서도 고수익을 달성했다는 후기가 이어지고 있다.

특히 최근 장세처럼 방향성이 뚜렷하지 않은 시장에서, 김 대표는 시장 변화를 실시간으로 포착하고, 타이밍을 놓치지 않는 단기 실전형 매매의 표준을 보여준다는 평가다.

■ 지금 입장하면 추천종목과 내일 전략노트까지 바로 확인! (클릭)

3월 남은 기간, 시장은 또 한 번 변곡점을 맞이하고 있다. 지금 이 순간에도 준비된 투자자와 그렇지 않은 투자자는 같은 차트를 보고 전혀 다른 결정을 내리고 있다. 김호영 대표의 3월 집중 픽, 지금 확인해보자.

☞ 매일 신고가 종목과 시황·전략을 확인하고 싶다면, 지금 참여!(클릭)

최근 핫이슈 종목

에이프로젠 에이프로젠 close 증권정보 007460 KOSPI 현재가 322 전일대비 12 등락률 -3.59% 거래량 3,102,462 전일가 334 2026.03.25 09:36 기준 관련기사 앱트뉴로사이언스 "美자회사로 가상화폐 투자사 도약" [특징주]에이프로젠, 8%대 강세…유럽 바이오시밀러 규제완화 수혜주 지오릿에너지, 최대주주 에이프로젠으로 변경…"파키슨병 최초 근원 치료제 만든다" 전 종목 시세 보기 , 차백신연구소 차백신연구소 close 증권정보 261780 KOSDAQ 현재가 5,780 전일대비 80 등락률 +1.40% 거래량 4,014,084 전일가 5,700 2026.03.25 09:36 기준 관련기사 [특징주]차백신연구소, 차바이오텍 지분 매각에 15%대 약세 소룩스, 차백신연구소 인수로 바이오 사업 확대…중장기 성장 기반 구축 차백신연구소 "대상포진·일본뇌염 백신·동물항암제 집중" 전 종목 시세 보기 , 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 195,800 전일대비 6,100 등락률 +3.22% 거래량 5,949,478 전일가 189,700 2026.03.25 09:36 기준 관련기사 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 결국에는 AI 투자 사이클? 지정학적 긴장 완화 이후 대비해야 [굿모닝 증시]美·이란 1개월 휴전 협상에 따른 韓 상승세 전망 전 종목 시세 보기 , 해성옵틱스 해성옵틱스 close 증권정보 076610 KOSDAQ 현재가 1,849 전일대비 81 등락률 -4.20% 거래량 11,647,751 전일가 1,930 2026.03.25 09:36 기준 관련기사 자동차 업종 전반으로 온기 확산되나...투자금 부족으로 고민 중이었다면 해성옵틱스, 오에이치얼머스리스트럭처링투자조합 주식 50억원에 취득 [특징주]해성옵틱스, 압도적 ESL 성능 기반 해외 진출…독점 양산 공급 협약 전 종목 시세 보기 , 세림B&G

AD

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>