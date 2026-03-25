연일 롤러코스터 장세 속에서도 꾸준한 수익 비결은

중동리스크로 연일 증세가 혼조세를 보이는 가운데 투자자들 사이에서 이슈가 되는 전문가가 있다. 바로 SBS Biz 경제 프로그램에 출연 및 활동중인 김호영 대표. 김호영 대표가 특별한 이유는 하나다. 시장에 공개되기 전, 수급의 흐름을 읽는 눈을 가졌기 때문.

■ 김호영 대표, 개인투자자들 사이에서 '신의 한 수' 화제 (클릭)

김 대표는 초단기 타이밍 포착에 특화된 실전매매 전문가다. 최근 단타 종목 중심으로 연속 수익 기록을 달성중. 특히 장중 변동성이 심한 구간에서도 빠른 판단과 대응으로 짧은 시간 안에 수익을 내는 것이 강점이다.

■ 지금 입장하면 추천종목과 내일 전략노트까지 바로 확인! (클릭)

증권사 현장에서 쌓은 실전 경험, 그리고 수천 명의 개인투자자를 코칭한 노하우. 이 두 가지가 결합된 분석은 어디에서도 찾을 수 없는 차별점이라는 것.

정보의 홍수 속에서 진짜 기준 하나를 갖고 싶다면, 김호영 대표와 직접 이야기해보자.

☞ 매일 신고가 종목과 시황·전략을 확인하고 싶다면, 지금 참여!(클릭)

최근 핫이슈 종목

우리로 우리로 close 증권정보 046970 KOSDAQ 현재가 5,940 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,575 2026.03.25 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주]젠슨황 '광반도체' 언급에…우리로, 4거래일 연속 상한가 우리로 "차세대 AI데이터센터용 초고속 광검출기 시장 본격 진출" [특징주]미 양자컴퓨터 종목 강세…한국 관련주도↑ 전 종목 시세 보기 , 광전자 광전자 close 증권정보 017900 KOSPI 현재가 2,870 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,615 2026.03.25 개장전(20분지연) 관련기사 광전자, 보통주 1주당 50원 현금배당…매출 15% 증가 광전자, 검색 상위 랭킹... 주가 0.21% 광전자, 주가 2630원.. 전일대비 -3.49% 전 종목 시세 보기 , 흥아해운 흥아해운 close 증권정보 003280 KOSPI 현재가 3,455 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,455 2026.03.25 개장전(20분지연) 관련기사 [특징주]흥아해운, 중동전쟁 격화 조짐에 19% 급등 예상 못한 반대매매 위기...연 5%대 금리 주식자금으로 당일 해결 가능 변동성 장세에서 ‘숨은 진주’찾았다면? 투자금 넉넉하게 마련해볼까 전 종목 시세 보기 , 빛과전자 빛과전자 close 증권정보 069540 KOSDAQ 현재가 3,090 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,620 2026.03.25 개장전(20분지연) 관련기사 빛과전자, '아시아의 알프스' 알펜시아에 '럭셔리 분양형 호텔' 개발 본격 시동 빛과전자, 삼성전자 우수협력사 선정…기술혁신 부문 우수상 빛과전자, 국제 전시회 참여를 통한 미국 시장 확대 전 종목 시세 보기 , KEC KEC close 증권정보 092220 KOSPI 현재가 1,858 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,789 2026.03.25 개장전(20분지연) 관련기사 류진 한경협 회장 "4대그룹 회장단 영입 추진"(종합) [특징주]KEC, 1190억 유상증자 결정에 13%대 급락 [특징주]KEC, 이차전지 만큼 중요 '전력반도체'…삼성·테슬라 등 주요고객 전 종목 시세 보기

AD

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>